Cote d'Ivoire: Le PM Hamed Bakayoko aux polytechniciens de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie - "Soyez confiants et conscients, le pays compte sur vous"

Yamoussoukro — À l'inauguration le mercredi 30 septembre 2020, de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie de l'institut polytechnique de Yamoussoukro, le Premier ministre, Hamed Bakayoko a invité les étudiants de cette école à être les piliers de la politique d'émergence de la Côte d' Ivoire.

Avant la coupure du ruban, le Premier ministre a félicité les acteurs-clés de la mise en place de cette école, notamment les ministres, Abourahmane Cissé, du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, et Adama Diawara de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la directeur général de l'Inp-HB, Koffi N'guessan. Le chef du gouvernement a indiqué que ce projet s'inscrit dans la stratégie et la volonté du président Alassane Ouattara d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse. Cette volonté du président Ouattara, a relevé le Premier ministre, est traduite dans le Pnd 2016-2020, à travers l'axe stratégique n° 2. « (... ) la grande ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent doit être accompagnée par la disponibilité d'un capital humain de bonne qualité dans tous les secteurs d'activité.

Il s'agit notamment des secteurs pétrolier et minier appelés à être les seconds piliers de la croissance et du développement de la Côte d'Ivoire », a-t-il rappelé. Pour lui, cela nécessite à tous les corps de métiers une bonne expertise qu'il convient de bâtir de façon pérenne. Selon lui, cette neuvième école de l'Inp-HB, l'école supérieure du pétrole et de l'énergie, vise à répondre au besoin spécifique des grandes entreprises ivoiriennes face aux dynamismes et aux mutations des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. « (... )

On a besoin de personnel de qualité, également le pétrole est une richesse rare. Et dans bien de pays africains, ces pays n'ont jamais reçu à capter le maximum de ce qui pouvaient de ces richesses, parce qu'ils n'avaient pas de cadres compétents. Je ne citerais pas un grand pays producteur de pétrole en Afrique, et qui souvent aux négociations des contrats qui avaient en face des partenaires biens formés et du côté du gouvernement, on envoyait des gens qui n'avaient pas la capacité de discuter au même niveau avec ces partenaires.

Tous ces contrats qu'on a dénoncés, n'ont pas permis à notre pays de bénéficier de plus-value. Moi, je compte sur cette nouvelle génération pour justement avoir des cadres compétents pour discuter sans complexe avec tous nos partenaires au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire », a-t-il dit. Ainsi, il a salué la collaboration entre l'Inp-HB et l'institut français du pétrole et l'école polytechnique de Paris pour l'heureux aboutissement de ce projet.

À l'endroit des polytechniciens de Yamoussoukro et aux autres auditeurs présents, au grand amphi « Ezan Akélé » de l'Inp-HB, il les a exhortés à travailler et à mieux apprendre afin de saisir les opportunités. « Vous faites partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a souvent dit l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, mais la jeunesse ne se l'approprie pas vraiment. Mais, vous c'est l'élite. Dans des secteurs stratégiques, il faut des personnes bien formées, pour porter au mieux l'intérêt du pays.

Soyez confiants et conscients, le pays compte sur vous. ( ... ) Parce que si nous restons que des pays producteurs de matières premières, mais évidemment la valeur ajoutée ne sera pas pour nos économies, mais pour les économies des autres et au profit des jeunesses des autres pays. Et c'est vous, qui pouvez nous aider par vos capacités techniques et votre niveau pointu à faire en sorte qui nous puissions dans tous les domaines d'activité transformer, au moins la première transformation dans notre pays. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, et se basculement va se passer grâce à vous », a-t-il indiqué.

Abourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, a précisé que l'école supérieure du pétrole et de l'énergie est le fruit d'un partenariat, entre l'institut français du pétrole et l'Inp-HB. Les formations qui se dérouleront, vont permettre aux étudiants d'avoir deux Masters. (1 en amont pétrolier et un deuxième en aval pétrolier). Les formations vont durer 18 mois et seront entièrement en anglais. « Nous avons insisté sur ce point là, parce que le secteur pétrolier est un secteur où la base est en anglais. Et nous voulons qu'après la formation, nos étudiants puissent aussi travailler à l'étranger », a fait savoir le ministre Cissé. Pour cette première promotion, les 45 étudiants qui ont été retenus dont 12 jeunes filles soit 27% de l'effectif, viennent de l'Inp-HB , mais aussi des universités publiques de la Côte d'Ivoire.

Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a signifié que, la formation dans le domaine des énergies renouvelables, contribuera à la diminution de la plaque carbone en Côte d'Ivoire donc à la lutte contre l'effet de serre et son corolaire dont le changement climatique, qui impacte de nombreux pays de la planète.