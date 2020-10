Cote d'Ivoire: Tamini Adjoua N'go, sénatrice RHDP - "Les ivoiriens vont sortir massivement le 31 octobre 2020 pour aller voter"

Le vendredi 02 octobre 2020, en marge de la cérémonie de remise de véhicules aux transporteurs du Bélier par le président de la République sur l'esplanade de la sous-préfecture de Toumodi, la sénatrice du Bélier Tamini Adjoua N'Go Louise a accordé un entretien à la presse où elle a signifié toute sa reconnaissance au chef de l'Etat relativement à son geste. Elle a invité les ivoiriens à la sérénité quant à certaines rumeurs faisant état de la dégénérescence de la situation socio-politique.

" Nous disons toute notre reconnaissance au président de la République pour avoir pensé aux transporteurs. Il faut dire qu'il y a tellement de problèmes dans ce secteur, notamment à Toumodi depuis l'époque des pionniers du transport dans cette ville, les Kissima, les Sidibé, les Kossia et autres. Kissima d'ailleurs a été le premier secrétaire des transporteurs à Toumodi. Ceux-là ont garanti leurs maisons et tout ce qu'ils avaient comme biens pour pouvoir obtenir des cars avec les Sidibé, les Kossia. Mais après leurs disparitions, Toumodi est resté sans car. Depuis lors, les cars viennent de Dimbokro pour prendre les usagers de Toumodi. C'est donc pour nous un grand geste de la part du président de la République qui soulage ainsi la population de Toumodi qui était privée de cars et qui se voyait obligée de se rendre au corridor pour se trouver un moyen de locomotion. Et puis ce n'est pas la région du Bélier seulement qui a bénéficié de cette générosité du chef de l'État.

D'autres régions ont reçu aussi leurs cars de la part du président Alassane Ouattara. Et il faut surtout mentionner que les transporteurs ont reçu leurs cars sans aucune garantie. Franchement, qu'est ce qu'on peut encore demander?

Maintenant, concernant les rumeurs d'une certaine dégradation de l'atmosphère socio-politique qui aboutirait sur la non-tenue des élections, je voudrais dire à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire qu'il n'y aura rien et qu'il ne peut rien avoir, tout ce qu'il y aura, c'est que les Ivoiriens vont sortir massivement pour aller voter, c'est tout, et nous allons gagner, le Rhdp va gagner. Nous ne le dirons jamais assez, notre bilan parle pour nous, alors nous sommes très sereins. Ceux qui parlent de 3ème mandat, ce sont des histoires. La constitution qui permet au président Bédié d'être candidat aujourd'hui, c'est cette même constitution qui permet le premier mandat de la 3ème république au président Alassane Ouattara. Appréciez vous-même le nouveau stade olympique Alassane Ouattara d'Edimpé. Un joyau architectural qui témoigne du leadership du président. Toute chose qui fait la fierté des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont un peuple pacifique et personne n'a envie de revivre les affres de la guerre."

Sosthène Do, depuis Toumodi

Pour acheter votre journal du jour en PDF - les archives et les numéros récents, cliquer ... ..

https://www.lintelligentdabidjan.info/client/produit/n3749-4/