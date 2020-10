Cote d'Ivoire: Débats télévisés de la présidentielle du 31 octobre 2020 - Voici l'ordre de passage des candidats

Face aux sénateurs, le mercredi 7 octobre 2020 à la Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro , le président de la Haute l'autorité de la communication audiovisuelle (Haca) René Bourgoin a dévoilé le calendrier de passages des quatre ( 4) candidats retenus sur les médias audiovisuels ivoiriens pour l'élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020.

Le patron de la Haca a indiqué au cours des échanges avec les parlementaires qu'au cours de cette campagne électorale qui s'ouvre le 15 octobre 2020 à minuit , des débats télévisés en direct ont été programmés afin de permettre aux candidats d'expliquer leur programme de société aux électeurs, en répondant aux questions de trois journalistes sur le plateau. La première émission, d'une durée de 90 minutes, dénommée " face aux électeurs" . Une seconde émission est prévue en cas de second tour , dénommée " face à face" entre les deux candidats retenus pour ce round.

Sur le passage des candidats dans l' émission " face aux électeurs", le président Bourgoin a précisé qu'au terme du tirage sort , c'est le président Ouattara qui ouvre le bal, suivi du candidat, KKB, ensuite , le candidat du Fpi ,Affi N'guessan Pascal et pour boucler la boucle, le président Bédié Konan Aimé Henri. Aussi , a-t-il fait savoir que des PAD (Prêt à diffuser) des candidats relatifs à leurs activités sur le terrain seront diffusés, tous les jours après le journal de 20h . À ce niveau , jusqu'à la fin de la campagne électorale, l'ordre de passage s'établit comme suit : Le président Bédié, en deuxième position ,KKB ,en troisième position , le candidat Alassane Ouattara et enfin , Affi N'guessan Pascal.

Peu avant , dans son exposé liminaire, le président de la Haca a indiqué que pour cette échéance électorale, conformément à l'article 30 du code électoral ,les candidats retenus ont un accès égal aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias publics de secteur du la communication audiovisuelle. En vue de préciser ce cadre légal et réglementaire relatif à l'élection du président de la république, a fait savoir René Bourgoin, cinq (5) décisions ont été prises par son institution. Portant notamment sur le respect des principes d'égalité d'accès, de pluralisme et d'équilibre d'information par les médias audiovisuels de service public ; sur les radios privées, sur la modalité de couverture de la campagne, par les radios privées non commerciales , dont font partie les radios dites de proximité.

En ce qui concerne les médias privés , radios et télévisions privées , les conditions sont les mêmes que pour les médias publics. « Durant la campagne électorale, les radios et télévisions privées désireuses de couvrir ladite campagne, doivent veiller à l'égalité d'accès et de traitement à leur antenne des candidats, partis, des groupements politiques et organisations qui les soutiennent ainsi qu'au pluralisme et à l'équilibre de l'information »,a-t-il laissé entendre.

Pour acheter votre journal du jour en PDF - les archives et les numéros récents, cliquer ... ..

https://www.lintelligentdabidjan.info/client/produit/n3749-4/