Cote d'Ivoire: Présidentielle du 31 octobre 2020 - Les patrons de presse et les régulateurs des médias et de la publicité se mettent en poste d'observation

Le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) avec l'appui du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp) a organisé une tribune, le jeudi 8 octobre 2020 au centre des médias et de l'information électorale d'Abidjan à Cocody-Angré autour du thème "Quels outils et mécanismes pour régulier efficacement les médias en période électorale en Côte d'Ivoire".

Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse (Anp), un des trois panelistes, abordant le thème s'est interrogé : « est-ce que parce qu'il y a une élection présidentielle que les règles du métier du journaliste doivent changer ? ».

Il a répondu non, et a soutenu qu'il faut simplement de la vigilance et du discernement. Il a axé son argumentaire sur un trépied que sont "Le rôle des médias en démocratie", "Le processus de régulation de la presse" et " Les défis de l'Anp". Selon lui, le citoyen a droit d'être informé, éclairé pour prendre part au débat public. Pour cela, la presse doit pouvoir informer et renseigner les citoyens. Le président Samba a soutenu que la presse doit surveiller le processus électoral depuis le recensement jusqu'à la proclamation des résultats pour en dénoncer les manquements. La presse doit, dit-il, observer tous les partis politiques et les candidats. Le président s'est appesanti sur le processus de régulation de la presse en période (précampagne et campagne). Il a annoncé que l'Aip et Fratmat info doivent placer les messages de chacun des 4 candidats en bandeau et donner le même espace à chacun de tous les 4 candidats. Pour ce qui est de Fraternité Matin, ce journal doit annoncer le message de chacun des 4 candidats à sa Une et publier le message en page 2 et 3 alternativement. Face aux défis du numérique, il a proposé une co-régulation avec la Haute autorité de la communication audiovisuelle(Haca), le Conseil supérieur de la publicité(Csp), l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (Artci) et l'Anp.

Me René Bougoin, président de la Haca et 2è paneliste a, pour sa part, avoué que réguler en période électorale est très difficile. Il a dit que la Haca va garantir l'accès équitable et l'expression pluraliste d'opinions à la radio et la télévision d'État(Rti). Cet accès égal, avoue-t-il, aura lieu du 15 au 29 octobre 2020 et la stricte égalité sera observée. Le président de la Haca a annoncé que chacun des candidats aura 90 minutes de plateau de télévision pour s'adresser en direct au peuple. Chacun des candidats doit fournir tous les jours un élément Prêt à diffuser (Pad) de 5 minutes au cas, où il ne donne rien à son temps d'antenne, on fera passer la mention " Pad non parvenu". Il ajoute que si d'aventure, il y a un second tour , il y aura un face-à-face que la télévision d'État devra réaliser. Maurice Ago, président du Csp a présenté sa structure, ses fondements juridiques en période électorale et ses outils. Il a dit veiller au message de la communication électorale des 4 candidats et aux publicités déguisées. Patrice Yao, président du Gepci a, pour sa part, traduit sa reconnaissance aux panélistes pour leurs enseignements et aux participants pour leur présence.