Maroc: Le Onze national s'essaie en amical au vice-champion d'Afrique

Après pratiquement une année d'inactivité, la sélection nationale retrouve le chemin du Complexe Moulay Abdellah de Rabat pour disputer deux matches tests, le premier ce soir à partir de 19 heures contre son homologue sénégalaise et le deuxième le 13 courant face à la République démocratique du Congo.

Des retrouvailles vivement appréciées par toutes les composantes du Onze national, dont le gardien de but Yassine Bounou qui s'est dit, dans une déclaration au site officiel de la Fédération, frmf.ma, heureux de retrouver l'EN après cette longue période durant laquelle aucun rassemblement n'a été tenu. Et d'ajouter qu'«il y a une nouvelle énergie qui commence à s'installer au sein du groupe renforcé par l'arrivée de nouveaux joueurs qu'on tâchera de faire intégrer». Apparemment, la bonne ambiance reste de mise, ce qui fait dire au keeper marocain, champion d'Europe avec le FC Séville, que « cela nous pousse à bien nous préparer aux prochaines échéances officielles afin de réaliser de bons résultats ».

noter que pour ce stage entamé lundi au Centre de football Mohammed VI de football, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, avait convoqué une liste de 26 joueurs où capés et néophytes doivent montrer qu'ils sont à la hauteur de porter le nouveau maillot du Onze national. Sachant que pour le coach, la performance et le mérite ont été les critères de base retenus en matière de sélection des joueurs. A ce propos, le stage se poursuit en l'absence de quelques éléments comme Zakaria Labied et Nousseir Mezraoui, non autorisés par leur club, l'Ajax d'Amsterdam, de se rendre au Maroc,Nabil Dirar,testé positif auCovid-19, ou encoreZouheir Feddal, blessé lors d'un match du championnat avec son équipe du Sporting Lisbonne. Ces deux derniers internationaux ont été remplacés respectivement par Achraf Lazaar et Yunis Abdelhamid qui, à l'instar des autres convoqués, ne manqueront pas de saisir à fond leur chance en vue d'être parmi le contingent qui abordera en novembre prochain la compétition officielle.

Pour Vahid Halhilodzic, ce stage de concentration revêt une grande importance dans la mesure où il constitue l'unique étape pour peaufiner les réglages avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 qui garde tout de même son appellation même si l'édition camerounaise aura lieu en 2022. Face à deux grosses cylindrées du football africain, le Sénégal, vice-champion de la CAN 2019 et qui se déplacera à Rabat avec toute son armada de stars, excepté Sadiou Mané, positif auCovid, et laRDC, un habitué du devant de la scène,renforcé par le Wydadi Kazadi et les Rajaouis Ngoma et Malongo, les tests s'annoncent de bonne facture et devront permettre au staff technique de se faire une idée sur l'état de la sélection appelée à assurer des qualifications à la CAN et au Mondial 2022. Dansla course pourla CAN camerounaise, le Onze national figure dans le groupe E aux côtés dessélections de Mauritanie, deCentrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, parl'équipe de Mauritanie (0- 0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Avec un total de 4 points, l'équipe du Maroc (+3) partage la pole position avec la Mauritanie (+2), devant la Centrafrique, 3ème avec 3 pts et le Burundi qui ferme la marche sans la moindre unité. Lors des prochaines journées, prévues entre le 9 et le 17 novembre, l'EN aura à défier en deux temps la sélection de Centrafrique, avant de se déplacer à Nouakchott (5ème journée) pour croiser le fer avec la Mauritanie et de boucler les éliminatoires (6ème journée) à la maison en recevant le Burundi. Les deux ultimes manches des éliminatoires sont programmées de la période allant du 22 au 30 mars 2021.

Stage des U17

La sélection nationale U17 effectue jusqu'au 13 octobre un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Avant l'entame de ce stage, les joueurs de l'équipe nationale ont effectué les tests de dépistage du Covid-19 selon le protocole sanitaire mis en place parles autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Usama Arhoun et Omar El Fquih (Malaga/Espagne), Atiabou Benjamin (Red Bull Salzburg/Autriche), Mehdi Loune (Frankfurt/Allemagne),Rached Moustapha etOmar Mekkaoui (NACBreda/Pays-Bas), MehdiBoukamir etAnasHammas(Charleroi/Belgique),Amine Mokhtari etYanisKouini (Nancy/France),HamzaBouhadi etTahar Marwane (Bordeaux/France),Gueddar Adam(Amiens/France),TalbiYoussef (Orléans Loiret/France),ZaidHerradi (LeHavre/France), Ismail Guerti (Lens/France), Yacine El Amri (Valenciennes/France), Daoudi Ayman (Montfremeil/France),AnasBenyahya (Dijon/France),AmraouiAyoub (Nice/France), MohamedAmine Belamri (JuniorEFCB),RiadGarcia (Nimes/France), Faysal Lazrak (Montpellier/France),Younes Saifi (Levante/Espagne), Reda Kerkazi (Dunkerque/France), Zakaria Ariss (Istres/France), Mohamed Bachimi (Montauban/France) et Diane Gastdorf Malik (Stade Montois/France).