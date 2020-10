Maroc: Dialogue libyen - Le rôle du Maroc salué par le président de la Commission des Relations extérieures au Congrès du Guatemala

Guatemala City — Le président de la Commission des Relations extérieures au Congrès du Guatemala, Manuel Conde Orellana, a salué le rôle du Maroc, grâce à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, pour favoriser le rapprochement entre les parties libyennes dans le but de soutenir le processus de règlement politique dans ce pays.

"Le dialogue inter-libyen est un espace important pour la négociation et une excellente occasion pour confirmer que le dialogue demeure le moyen le plus sûr et le plus idoine pour parvenir à des solutions durables", a indiqué le responsable guatémaltèque à l'occasion d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc à Guatemala City, Tarik Louajri.

Selon un communiqué de l'ambassade du Maroc au Guatemala, M. Orellana a relevé à cet égard la vocation du Royaume sous le leadership de SM le Roi pour "soutenir le dialogue inter-libyen et ses résultats positifs".

"Le Maroc, en tant que monarchie démocratique et représentative, a le droit de partager et de construire, avec ceux qui en ont besoin, des conditions de vie stables et dignes", a-t-il ajouté.

Sous l'égide du Maroc, le 2-ème round du dialogue inter-libyen à Bouznika qui a réuni les délégations du Haut conseil d'Etat et de la Chambre des représentants, a été couronné par des accords décisifs pour le choix des titulaires des postes de souveraineté et ce, conformément à l'article 15 de l'accord de Skhirate.