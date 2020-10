Sénégal: Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention - « La survenue d'une deuxième vague n'est pas à écarter »

Du côté du ministère de la Santé et de l'Action sociale, même si l'on ne crie pas victoire, l'on se réjouit quand même de la baisse des cas positifs de Covid-19. Le Directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, soutient que cette tendance baissière s'explique par les mesures prises par les autorités sanitaires. Cependant, il appelle à la vigilance, car une deuxième vague n'est pas à écarter.

Une tendance baissière de la Covid-19 est notée au Sénégal depuis plus de 5 semaines. Le constat est conforté par le Directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Cette baisse, selon lui, s'explique par les effets des mesures barrières. De l'avis du Dr Ndiaye, les populations ont respecté, durant cette épidémie, le port du masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains. « Le respect de ces mesures de prévention a commencé a porté ses fruits », s'est réjoui le Directeur de la prévention qui a, cependant, signalé que, comme toute épidémie, la Covid-19 a une vie avec des phases (ascendante, un plateau et descendante). « Nous pouvons supposer que nous avons déjà atteint cette phase ascendante et que nous sommes en train d'amorcer celle descendante. C'est cela la vie d'une épidémie. Et c'est l'explication que l'on peut attribuer à cette baisse », a indiqué Dr Ndiaye.

Il a rappelé que le virus de la Covid-19, comme tous les êtres vivants animaux, a une période de l'année où il est enclin à développer la maladie. Il a pris l'exemple du plasmodium du moustique qui développe plus le paludisme pendant la saison des pluies, pourtant, les moustiques sont présents dans nos foyers pendant toute l'année. « Peut-être ici, la saison des pluies n'est pas favorable à l'accroissement du virus de la Covid-19 », a-t-il avancé. Il a ajouté, pour justifier cette tendance baissière, qu'il y a également le fait que le virus ait circulé pendant plus 6 mois dans le pays et cela a créé certainement une immunité sur une grande partie de la population. « Il y a peut-être un petit effet protecteur », souligne Dr Mamadou Ndiaye qui a, comme certains observateurs, salué la baisse des cas positifs à la Covid-19.

« Cependant, cette tendance à la baisse ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir un effet rebond, c'est-à-dire, une remontée de nouveaux cas », a averti le Directeur de la prévention. Il a indiqué que cette situation baissière est déjà notée dans certains pays avant que les cas ne rebondissent. « Il faut rester vigilant, car il y a toujours la crainte d'une deuxième vague d'épidémie », a-t-il lancé, rappelant que l'épidémie de la Covid-19 évolue presque de la même manière partout dans le monde, même s'il y a une particularité africaine. Le continent, a reconnu le médecin de santé publique, a pu résister à la maladie malgré les prédictions de certains spécialistes qui pensaient que le nouveau coronavirus allait faire des millions de morts sur le continent. « Pour le moment, nous avons eu moins de contaminations et de décès que les autres continents. Il faut prier pour que cela se poursuit », a-t-il confié.

Le Magal de Touba, un grand test pour les autorités sanitaires

Le Magal de Touba est un grand test pour les autorités sanitaires dans la riposte contre la Covid-19. Pour le Directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, cet évènement rassemble des millions de personnes dans un lieu restreint, alors que l'une des consignes pour lutter contre le nouveau coronavirus est d'éviter le rassemblement. «Il y avait des rassemblements, des contacts humains à Touba, avec ou sans respect des mesures barrières. Il y a de quoi avoir des craintes, surtout que tout le monde n'a pas porté correctement le masque ou respecté la distance physique », a regretté Dr Ndiaye. Il a ajouté que compte tenu de la manière dont se propage cette maladie, une augmentation des cas est à crainte dans les prochains jours. « Nous pourrons tirer les conclusions dans les prochains jours », a souligné le Directeur de la prévention.

Les cas importés, une source de contamination

« Il faut aussi craindre les cas importés, parce que ce sont des gens qui ont voyagé à travers des aéronefs. S'ils sont asymptomatiques, il n'y a pas de souci. Mais, s'ils sont symptomatiques, ils peuvent contaminer des voyageurs dans l'avion ou à l'aéroport », a indiqué Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, Directeur de prévention. Ils peuvent aussi contaminer les membres de leurs familles. « Les cas importés peuvent donc aussi être une source de contamination », s'est inquiété le Directeur de la prévention.