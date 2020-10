Sénégal: Réhabilitation de la cathédrale de Saint-Louis - Le ministre Abdoulaye Diop a remis les clés à l'évêque

La cérémonie de remise officielle des clés de la Cathédrale de Saint-Louis, après les travaux de réhabilitation dans le cadre du Programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région (Pdt/Sl), s'est tenue, hier, sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

C'est un jour nouveau, pour la communauté chrétienne de Saint-Louis, mais aussi pour les amoureux du patrimoine, avec la réhabilitation de ce joyeux architecturale, niché au cœur de la capitale du nord. Avec sa remise à l'identique, l'Apix, qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, permet à un monument important de la capitale du nord, de jouer son double rôle confessionnel et touristique. C'est pourquoi le ministre de la Culture et de la Communication a rappelé «ce jour important fruit de la collaboration entre le Sénégal et la France, et qui montre l'importance que le Chef de l'Etat, Macky Sall, accorde à la réhabilitation du patrimoine».

Tout en remerciant l'Agence française de développement (Afd) pour le financement et Eiffage Sénégal pour son savoir-faire, Abdoulaye Diop a souligné que cet édifice est également, le symbole de la tolérance religieuse dont bénéficie notre pays. Aussi, a poursuivi celui-ci, les travaux de la Cathédrale ont permis aux jeunes d'avoir des compétences dans le domaine de la réhabilitation du patrimoine. Ce chantier école «a donné naissance à de véritables vocations, surtout pour les jeunes de Saint-Louis».

Pour sa part, le directeur général de l'Apix est revenu sur la mission de sa structure, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Macky Sall, qui veut restaurer le patrimoine culturel de la vieille cité. En tant que maître d'œuvre délégué, «nous avons veillé à la conformité de l'édifice, au respect des délais et la qualité de la réhabilitation», a déclaré ce dernier.

Avec cette remise des clés, c'est la première étape d'un projet important, dans le cadre du (Pdt/Sl), dont la vocation est de permettre la territorialisation des politiques publiques, avec le développement des localités de l'intérieur du pays.

De son côté, le directeur général de l'Agence française pour le développement (Afd), Alexandre Pointier, a évoqué les convergences de vue entre les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, à propos de la réhabilitation du patrimoine saint-lousien. Il a fait remarquer les grandes thématiques du Pdt/Sl qui concernent l'espace public, le patrimoine privé et le soutien aux acteurs locaux qui font vivre le tourisme.

L'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou, a salué la restauration de la Cathédrale, qui, depuis 2005, était attendue. En outre, il a magnifié la collaboration et l'entente entre ces différentes compétences qui ont rendu possible le travail.

Le travail d'Eiffage Sénégal salué

La réhabilitation de cet emblématique édifice, classé dans le patrimoine mondial de l'Unesco, et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Apix, représente une avancée significative dans le projet de valorisation des patrimoines historique, urbain, culturel et naturel de la région de Saint-Louis visé dans le cadre du Pdt/Sl. Au cours de la cérémonie, les responsables ont salué le travail d'Eiffage Sénégal. Pour arriver à ce résultat, durant l'exécution, cet édifice datant du 18ème siècle, a été rigidifié pour une meilleure répartition des charges. Et il s'est agi de régler les problèmes d'humidité et lutter contre la remontée capillaire qui humidifie les murs, souligne une note. Les questions d'étanchéité, au niveau de la dalle haute, le remplacement des vitraux, le réseau électrique, tout a été remis aux normes et la cloche qui ne fonctionnait a été réparée.

L'objectif de cet engagement d'Eiffage Sénégal est de permettre que la bâtisse soit belle et résistante pour des années encore. En plus, cette société dit s'inscrire davantage dans un processus de préservation du patrimoine bâti au Sénégal.