Sénégal: Haut conseil des collectivités territoriales - La deuxième session ordinaire de l'année 2020 s'ouvre ce matin

Le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) débute, aujourd'hui, sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. Jusqu'au 15 octobre, ministres et autres personnalités répondront aux questions des hauts conseillers sur le thème : « Le financement et la fiscalité des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-l9 ».

Par décret n° 2020-1676 du premier septembre 2020, le Président de la République a autorisé le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) de tenir sa deuxième session ordinaire de l'année 2020, informe un communiqué de presse de l'institution en date d'hier. Pour cette session dont la thématique porte sur « Le financement et la fiscalité des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-l9 », le Hcct a prévu d'organiser une série d'auditions au siège de l'institution sis au Point E Rue de Kaolack x Tour de l'œuf.

La série d'auditions commence, aujourd'hui, vendredi 09 octobre 2020 à partir de 16h00, avec le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Dans la journée du lundi 12 octobre, le président de l'Association des maires du Sénégal (Ams), Aliou Sall, et celui de l'Association des départements du Sénégal (Ads), Adama Diouf, seront entendus par les hauts conseillers. Dans l'après-midi, à partir de 16h00, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des terroirs, Omar Guèye, répondra aux préoccupations des hauts conseillers.

Les auditions vont se poursuivre dans la journée du mardi 13 octobre 2020. Ainsi, dans la matinée, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, fera face aux hauts conseillers. Ces derniers entendront Moundiaye Cissé, le directeur exécutif de l'Ong 3D, dans l'après-midi de cette même journée du 13 octobre.

Les dernières auditions de la journée sont prévues le jeudi 15 octobre 2020. Dans la matinée, le président de l'Union nationale des associations de commerçants opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois)/Yessal, Cheikh Cissé, et celui de l'Unacois Jappo, Idy Thiam, seront auditionnés. Enfin, les responsables des structures patronales, à savoir Baïdy Agne, du Conseil national du patronat (Cnp), Mbagnick Diop, du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Nicole Gakou, de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal (Ufce), et le représentant de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), feront face aux hauts conseillers.

La première session ordinaire de l'année 2020 du Hcct s'est tenue le 07 février autour du thème : « L'équité territoriale ». L'objectif était, d'après la présidente de l'institution, Aminata Mbengue Ndiaye, de trouver une solution aux complaintes relatives aux limites territoriales et à l'inégalité dans la répartition de l'accès universel à l'eau et à l'électricité.