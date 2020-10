Madagascar: Tence Mena - « Tsy miantoko Jaombla » fait fureur

Décidément, Lady Boss n'y va pas de main morte ces derniers temps. A peine sorti, le clip de « Tsy miantoko jaombla » atteint les cent-cinquante milles vues en 24h.

Par ailleurs, il fait déjà l'objet de challenge sur les réseaux sociaux avec ce rythme endiablé tellement facile à retenir. Dans le cadre coloré de la Teinturerie, doublée d'une Tence Mena toujours sapée comme jamais, et bien sûr ses fidèles danseuses qui s'adonnent à des chorégraphies dignes des zumba en puissance, le tout semble séduire.

Évidemment,le rapprochement entre les paroles de la chanson et les derniers rebondissements dans la vie privée de la chanteuse et de son ancien compagnon DJ Cool, ne fait que conforter les spéculations chez les internautes. Des spéculations vite démenties par l'intéressée. « Dj Cool était mon collaborateur depuis plusieurs années. », raconte-elle. « Réalisateur de mes clips, plusieurs de mes albums portent également ses signatures. Plus tard en 2018, il devient mon manager... On s'est battu côte à côte et on a fait des sacrifices ensemble donc... .

La raison de notre rupture est tout à fait autre, d'autant plus que j'ai écrit « Tsy miantoko Jaombla » depuis longtemps. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'il a été finalisé », souligne-t-elle. Un point qui mérite d'être clair.