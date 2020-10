Madagascar: Football - L'EFCA recrute des jeunes joueurs

Le président et le responsable technique de l'EFCA.

La commune Antehiroka sera dotée d'une nouvelle école de football dénommée « Ecole de foot Christian Antehiroka » (EFCA). Comme son nom l'indique, il s'agit d'une initiative de Christian Rakotoarimanana, très connu dans le monde du football, de sa collaboration avec ses coéquipiers à savoir Illico Ramananaivoarijaona alias Côcô, un ancien coach de l'Elgeco Plus et un autre joueur qui était un ancien gardien de but des Barea. Pour son lancement officiel, les dirigeants recrutent des jeunes joueurs pour étoffer ses membres. Une séance de détection sera, cependant, organisée demain sur le terrain Don Bosco Ivato. Tous les jeunes peuvent tenter leur chance.

« En effet, ce test sera réservé aux candidats âgés de 13 à 19 ans. Pour les moins de 13 ans, ils pourront de suite intégrer le groupe. Pourtant, l'effectif est très limité pour qu'on puisse les suivre individuellement. Pour les critères, les participants doivent être, d'abord talentueux, prêts à s'intégrer dans l'école et d'aller loin en ayant un but », a précisé le responsable technique, Illico Ramananaivoarijaona.

Avant tout, cette école de football se veut être un projet à forte valeur ajoutée sociale et pédagogique. Ainsi, elle met tout en œuvre pour aider les jeunes à atteindre leur rêve de devenir un jour des joueurs professionnels. « On constate que le niveau de nos jeunes est encore faible. C'est pourquoi on a l'objectif d'initier les jeunes moins de 19 ans aux pratiques et maîtrises du ballon rond, de préparer la relève avec un bon niveau technique», a-t-il ajouté. Avec la méthode de football moderne qu'elle voulait mettre en place, l'EFCA espère amener ses protégés aux grandes compétitions.