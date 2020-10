Maroc: Karim Rahal - Le temps est venu pour élever la cuisine marocaine en "gastronomie de luxe"

interview

Casablanca — Fidèle à sa devise "Le Maroc, terre d'attache, le monde comme horizon", le Groupe Rahal, l'enseigne de référence de la restauration au Maroc, œuvre à donner corps à un projet ambitieux visant à élever la cuisine marocaine au rang d'une "gastronomie de luxe tout à fait exportable".

C'est ce que révèle Karim Rahal, président du Groupe, dans un entretien à la MAP, dont voici la teneur:

La cuisine marocaine est reconnue dans le monde tant par les fins connaisseurs que par le grand public. Que faut-il pour gagner encore en notoriété à l'international ?

En matière de mondialisation, pour aller plus loin, il faut être encore plus proche. Ainsi va le monde aujourd'hui, et ainsi éblouira la gastronomie marocaine les plus fins gourmets. Plus proche des saveurs, des épices, des parfums, des goûts, des cuissons, des arômes, des modes de cuisson, des assaisonnements. Plus loin dans le défi permanent que nous impose la compétition internationale, dans la manière de dresser, dans les proportions, dans les portions, dans la stabilité du produit, dans sa mobilité, dans son adaptabilité.

La concurrence se fait de plus en plus rude sur la scène mondiale. Les chefs marocains sont-ils outillés pour relever ce défi ?

Dans ce défi, je l'affirme sans trembler, la cuisine marocaine -je dis bien cuisine- est la première au monde, surpassant même celle de la légendaire France. A présent, il est venu le temps d'en faire une gastronomie reconnue et partir à la conquête de la première place mondiale en termes de classement des gastronomies.

Elle en a la vocation et à juste titre: berbère, arabe, andalouse, hassanie, méditerranéenne, la gastronomie marocaine est sans conteste la plus riche, variée et multiculturelle. Elle est, par définition, internatio-réalisable et internationale. Elle a ceci de plus que les autres : ce n'est jamais qu'un simple assemblage d'ingrédients, d'où la célèbre citation que chacun aime le couscous de sa mère ! A même recette, plusieurs goûts différents, aussi bons les uns que les autres.

De quelle manière comptez-vous contribuer à cette ambition?

A juste titre, le Groupe Rahal vient de valider un projet ambitieux visant de faire passer la cuisine marocaine au rang de la gastronomie de luxe, tout à fait exportable. Nos chefs travaillent chaque jour et s'illustrent dans les plus prestigieux concours internationaux, pour ancrer définitivement le statut de N.1 de la gastronomie marocaine. Nous stabilisons un ensemble de règles et de recettes millénaires, afin de les faire inscrire sur les menus des plus grandes tables mondiales, avec une réelle chaîne d'approvisionnement en renfort. L'entrée du Maroc dans le panthéon des hautes gastronomies mondiales, et en première place, est à inscrire dans le patrimoine immatériel de notre pays.

Depuis les années 1970, le Groupe a participé à plus de 100 manifestations de par le monde pour promouvoir et faire connaître les secrets de notre cuisine. Nos chefs ont décroché plusieurs distinctions, dont 9 décorations majeures.

Quelle place occupe l'innovation dans votre stratégie ?

Le Groupe Rahal ne cesse d'innover dans la recherche et les nouvelles technologies culinaires, d'autant plus qu'il est à la fois l'héritier d'un large patrimoine en matière de cuisine traditionnelle et pionnier dans la création d'une modernité culinaire qui est aujourd'hui au Maroc ce que l'authenticité et le futurisme sont au nouveau visage de notre pays. Une nation, des créateurs, des industriels capables d'exporter l'expérience patrimoniale, la technique, le savoir-faire et l'inventivité.

Ce n'est pas un slogan, mais un vertueux cri de cœur et d'honneur : Rahal reste attaché et fidèle à sa devise "Le Maroc, terre d'attache, le monde comme horizon".