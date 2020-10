Maroc: Berkane - Interpellation de trois individus impliqués présumés dans l'organisation de l'émigration clandestine et la traite humaine

Rabat — Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Berkane ont avorté, vendredi, une opération d'émigration illégale et interpellé trois individus suspectés d'être liés à un réseau criminel actif dans l'organisation de l'émigration clandestine et la traite humaine.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que l'interpellation des deux mis en cause, âgés entre 21 et 58 ans, s'est déroulée au niveau de la zone rurale "Zegzel", aux environs de la ville de Saïdia et ce, pour leur implication présumée dans la préparation d'une opération d'émigration clandestine par voie maritime, en compagnie de vingt-quatre ressortissants marocains candidats à l'émigration illégale.

Les perquisitions effectuées sur place ont permis la saisie d'une embarcation pneumatique, deux moteurs marins et quatre pompes à air, en plus d'une scie électrique, une boussole et d'une somme d'argent qui pourrait être générée de cette activité criminelle, précise la DGSN.

Les deux principaux mis en cause ont été placés en garde à vue, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer les liens internationaux de ce réseau criminel, alors que les candidats à l'émigration clandestine ont été soumis à une enquête judiciaire afin d'élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut le communiqué.