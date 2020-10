Maroc: La société de développement touristique Béni Mellal-Khénifra, un nouveau jalon dans l'édification d'une destination par excellence

Béni Mellal — La création dans la région de Béni Mellal-Khénifra d'une société pour le développement du tourisme pour un coût global de 10 millions de DH constitue un nouveau jalon dans le processus d'édification d'une destination touristique par excellence dans la région au vu de ses nombreux atouts naturels, culturels et touristiques.

Cette société, dont la création a été approuvée par le Conseil de la région lors de sa session ordinaire du mois d'octobre, tenue lundi, vient renforcer l'architecture institutionnelle et les organes dédiés au développement du secteur touristique de manière à l'inscrire dans la dynamique nouvelle de développement économique de la région.

La création de cette société dans le cadre d'un partenariat entre le conseil régional de Béni Mellal-Khénifra, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, le ministère de l'Intérieur, les conseils communaux de la région, la chambre de commerce, d'industrie et de services et la chambre d'artisanat, est de nature à relancer le tourisme domestique et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale du tourisme au niveau régional, en développant de nouveaux produits pour le tourisme, en valorisant les atouts culturels et naturels et en mettant en œuvre des projets structurants.

L'importance de cette entreprise réside, ainsi, dans les rôles importants qu'elle aspire à jouer et les objectifs à atteindre en termes de gestion et d'accompagnement du produit touristique, de développement et de promotion de la destination touristique, notamment à travers la mobilisation des ressources numériques pour réaliser le développement touristique de la région, en plus de la valorisation de certains lieux touristiques de la région, dont le "Géoparc M'goun", et la gestion de tous les projets dans le cadre d'un partenariat entre les secteurs public et privé, en plus de la supervision de l'ensemble des opérations commerciales, financières et immobilières liées aux objectifs de la société.

D'ailleurs, la région dispose de ressources naturelles et humaines et regorge d'importantes potentialités agricoles, touristiques et minières, qui lui ont permis d'occuper une position distinguée parmi les régions du Royaume.

La région, connue pour ses sites touristiques naturels de renommée nationale et internationale, englobe par exemple les cascades d'Ouzoud, l'étang Bin El Ouidane, la valée d'Ait Bouguemaz, et les somptueux lacs d'Aguelmam Azegza et d'Oum Errabia, sans oublier le parc jurassique de M'goun labellisé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014.

Bien que la région ait connu un grand développement de son tourisme au cours des dix dernières années, cette évolution reste en deçà des potentialités existantes, d'où l'impératif de fédérer les efforts autour de cette société de manière à inverser cette tendance, en investissant dans les divers atouts touristiques.