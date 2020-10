Cote d'Ivoire: Man/Financement de projets - Sidiki Konaté remet des chèques d'un montant de 186 millions à 35 artisans

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de financement des entreprises artisanales du gouvernement, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a remis le lundi 5 octobre des chèques d'un montant de 186 millions de F Cfa à 35 artisans pour le financement de leurs activités. C'était à la mairie de Man, en présence du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé et du préfet de la région du Tonkpi, Soro Kayaha Jérôme.

« Vous avez la chance de bénéficier de ces financements. Considérez que c'est une chaîne de solidarité entre vous. Dès que vos activités commencent à rapporter, vous devez rembourser votre crédit pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier », a expliqué Sidiki Konaté.

Selon le ministre de l'Artisanat, l'objet de cette remise de chèques est de permettre aux artisans de s'installer à leur propre compte à partir des crédits qui leur sont octroyés et surtout permettre aux entreprises artisanales, l'accès au financement et au marché. Il a souligné que cette action résulte de l'Accord de partenariat conclu entre ces deux entités, le 23 décembre 2019 en vue d'accompagner et de soutenir efficacement les artisans et entreprises artisanales de Côte d'Ivoire. Il a ensuite réaffirmé la volonté du gouvernement et du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire des entreprises artisanales des moteurs du développement économique de la Côte d'Ivoire en les soutenant avec des mécanismes innovants qui vont s'axer sur l'encadrement, le financement et la viabilisation de ces entreprises artisanales pour lutter contre le chômage.

Albert Flindé a, pour sa part, exhorté les bénéficiaires à utiliser à bon escient les fonds perçus.

Kéita Moussa, au nom des artisans, a exprimé, toute leur gratitude au ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté et au Président Alassane Ouattara pour le soutien inestimable aux artisans de Côte d'Ivoire en général et à ceux du district des montagnes en particulier.