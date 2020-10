Cote d'Ivoire: Transformation du Cacao - Kobenan Kouassi Adjoumani et Souleymane Diarrasouba inaugurent un projet d'extension à Cargill

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et son collègue Souleymane Diarrasouba, le ministre du commerce et de l'industrie ont inauguré, le mardi dernier, une installation, dans les locaux de l'entreprise de production de produits alimentaires agricoles Cargill, à la zone industrielle de Yopougon. Il S'agit de la phase 1, de l'extension des capacités de broyage et de conditionnement de masse en cartons de 25 kg, de cette société.

Les deux membres du gouvernement ont profité de l'occasion, pour se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire, en termes de capacité de broyage et de transformation du cacao.

Selon le Ministre Souleymane Diarrassouba, la Côte d'Ivoire est passée de 545 000 tonnes en 2012, à une capacité de broyage de 800 000 tonnes en 2019. Soit une augmentation de 46%. Au niveau de la transformation, il a souligné la Côte d'Ivoire est passé de 431 000 tonnes en 2012 à 604 000 tonnes à fin 2019, soit une évolution de 40%. « L'objectif du Gouvernement, notamment du Président de la République, est de transformer 50% de notre production locale de fèves de cacao », a-t-il affirmé.

Ajoutant que l'objectif de transformation du cacao a été fixé, avec un accent particulier sur le renforcement du lien production-transformation, en vue de créer de la valeur ajoutée et des emplois de qualité. C'est pourquoi il s'est satisfait de la finalisation de la phase 1 du projet de broyage qui va permettre d'augmenter la capacité de Cargill, en termes de torréfaction, en vue d'avoir un volume supplémentaire de masse. « La finalisation de la phase 2 en mars 2021 du projet rendra l'usine plus complète pour atteindre les 55 000 tonnes attendus avec la transformation du cacao en beurre, poudre et tourteaux », a-t-il poursuivi.

Dans le même sens, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, est revenu sur la nécessité d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il a rappelé le souhait du Président de la République, qui est d'accorder 60% du prix caf à l'international. Il a soutenu qu'au titre de la campagne 2020-2021, le gouvernement a décidé d'accorder 76% du prix caf.

Selon lui, l'objectif à moyen terme est de transformer 1 million de tonnes. Ce qui contribuera à améliorer davantage les conditions de vie des paysans.

Soulignons que l'usine Cargill traite plus de 345 000 tonnes de cacao avec une unité de broyage de 110 000 tonnes. Avec un investissement de 72 milliards Fcfa, ce projet permettra à la société de passer à un niveau de transformation de 165 000 tonnes et 600 emplois.