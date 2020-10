Cote d'Ivoire: Congrès du Synnapci - Des professionnels de la presse réfléchissent sur l'avenir de la profession

Journalistes, professionnels de la presse et des médias, venus de toutes les régions du pays, prennent part aux assises du 7e congrès ordinaire du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire (synappci).

Les travaux ouverts à l'hôtel Paris-village sis à Bingerville, le jeudi 8 octobre, autour du thème : "20 ans de lutte contre la précarité dans les médias ivoiriens, bilan et perspectives" vont se dérouler les 8 et 9 octobre 2020.

Pendant deux jours, les congressistes réfléchiront sur les problèmes que rencontrent les acteurs de cette profession. Il s'agit notamment des problèmes de salaire, de primes, de pension, de déclaration à la caisse nationale de prévoyance sociale (cnps) etc. Ce, en vue de trouver des solutions idoines et donner la dignité à ces personnes qui travaillent à la construction d'une nation juste et valorisée.

Procédant à l'ouverture officielle, du congrès, Élie Boga, président de la centrale syndicale dignité, a réaffirmé son soutien aux camarades professionnels des médias dans le combat qu'ils mènent. « Nous affirmons notre attachement dans cette lutte, qui est noble et qui se justifie par une meilleure condition de travail et de vie », a-t-il présenté.

Guillaume Gbato, secrétaire général de synappci a, lui, exprimé toute sa fierté vis-à-vis de ses compagnons de lutte et en particulier le premier ministre, ministre de la défense Ahmed Bakayoko (parrain), ainsi qu'aux ministres Sidi Touré de la communication et des médias et Vagondo Diomandé, de la sécurité et de la protection civile, pour leur sollicitude qui permet le bon déroulement du congrès. Surtout pour leur accompagnement.

Il a aussi saisi l'occasion pour lancer un appel à la cohésion et la collaboration des uns des autres. Pour lui, la prise de conscience des travailleurs serait un atout idéal pour gagner tous les combats.