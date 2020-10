Congo-Brazzaville: Mode - Patte d'éléphant, le come-back d'un classique réinventé

Incontournable dans les garde-lignes, en tissus comme en jeans, cette tenue et style sans cesse réinterprétée revient aussi vite qu'il disparaît.

En version 2020 sur les deux rives du fleuve Congo, dans d'autres pays africains, il se fait adapté par sur wax tissus pagne, en s'insufflant de l'ascendance des décennies précédentes. Taille haute façon eighties, ou basse à la Paris Hilton dans les années 2000, brut, fade, modérément évasé ou en trompettes XXL, la pièce fétiche est plus que jamais d'actualité.

Née au XIXe siècle dans la marine américaine, la coupe flare aurait été créée pour faciliter les mouvements des matelots, notamment lorsqu'il s'agissait d'ôter un pantalon mouillé.

Dans les années 1960, ces pantalons refont surface dans les magasins de surplus militaires, et conquièrent à grandes enjambées les garde-robes des jeunes, des contrecultures, des hippies et des plusieurs stars de l'époque.

Depuis déjà prêt de 50 ans ce jean « patte d'eph » reste l'une des pièces de la mode blue-jean la plus excentrique qu'il soit : ni trop large, ni trop moulant, il offre aux femmes adeptes une silhouette aux allures stylées et nonchalantes de rêve, convient à toutes les morphologies et avec un atout non négligeable, il signe la case années 1970. Rappelant les égéries et stars de ces années révolutions, iconique et intemporel, ces jeans « patte d'eph » reviennent avec un mélange portant entre style et glamour.

Avec quoi le porter ?

Ils peuvent se porter avec des talons, de sandales hautes ou basses. Celles qui préfèrent un style plus « street » adopteront des baskets à plates-formes comme les « Skechers » ou les Buffalo et une brassière colorée. Pour s'assurer un maximum d'allure, des espadrilles compensées peuvent faire également l'affaire. En ce qui concerne les haut, une chemise légère, un t-shirt, un body s'accorderont facilement avec ce pantalon.