Congo-Brazzaville: Environnement - L'Ucésa fixe ses objectifs pour la période 2019 - 2021

Le bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (Ucésa) a tenu, le 7 octobre, à Rabat par visio-conférence sa première réunion pour le mandat 2019-2021 présidée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

La réunion a pour objectifs d'examiner l'état d'avancement de la feuille de route et les préconisations pour la redynamisation de l'union dans le contexte de la pandémie et de faire le point sur le suivi des recommandations de l'assemblée générale de Rabat. S'exprimant à cette occasion, le président de l'Ucésa et du CESE, Ahmed Réda Chami, a mis en exergue le rôle éminent que l'Ucésa est en mesure de remplir en tant que levier efficace d'intégration régionale et de plaidoyer auprès des communautés économiques régionales (CEDEAO, CEEAC... ) et de l'Union africaine.

Cela implique, selon Ahmed Chami, un soutien collectif des actions des groupes de travail en apportant un appui politique conséquent à la redynamisation de l'organisation, à l'adoption d'un référentiel d'une charte sociale pour l'Ucésa et à l'élaboration d'un agenda pour l'action dans le cadre de la thématique du changement climatique. «Il me paraît essentiel de renforcer le rôle de notre Union, et à travers elle la société civile organisée en Afrique, dans le processus de l'intégration régionale africaine dans le domaine économique, social et environnemental », a-t-il soutenu, ajoutant que le Maroc est particulièrement attaché à cet objectif et au principe du co-développement qui constitue un levier majeur pour promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le Maroc et ses partenaires africains.

Sur le plan règlementaire, un processus de révision des textes de l'union est engagé, conformément aux recommandations de l'assemblée générale, notant que le groupe de travail mis en place à cet effet a procédé à un diagnostic institutionnel et à la formulation des préconisations. Le président de l'Ucésa a également saisi les membres du bureau pour mettre en place un deuxième groupe de travail chargé de l'élaboration de la charte sociale pour l'Ucésa ainsi qu'un troisième groupe de travail chargé de construire avec les citoyens africains des prises de positions communes et des recommandations sur l'action climatique.

Cette réunion avait également pour objectif de réaffirmer le soutien de l'Ucésa au Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d'Ivoire pour maintenir la présidence de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), s'accorder sur les outils et les modalités de mise œuvre des activités de l'Ucésa dans le contexte de la covid-19 et de fixer la date et le lieu de la prochaine assemblée générale. Créée en 1994, l'Ucésa regroupe les assemblées consultatives des pays africains, chaque pays étant représenté par une institution, et assure la représentation des conseils africains auprès des institutions et organisations nationales et internationales. La présidence de cette institution est assurée, depuis décembre 2019, par le Conseil économique social et environnemental du Maroc.