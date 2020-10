Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Ma passion d'Africain » de Giscard Kevin Dessinga

Sous-titré « Cinq défis à relever pour la rédemption du continent », cet essai de quatre-cent-deux pages publié aux éditions L'Harmattan (Paris) est une réflexion panafricaniste qui tente d'éveiller la conscience des Africains à prendre plus au sérieux leur devenir en mains.

La rédaction de ce livre part d'un constat de l'auteur, de la stagnation socioéconomique du continent africain malgré les atouts naturels et humains dont il dispose. Et c'est avec passion, voire révolte, que l'auteur suggère des pistes de sortie de la crise profonde et multisectorielle que traverse l'Afrique au sein du monde moderne.

« Cinq défis à relever, unique pour la rédemption du continent : le défi de se réconcilier avec un passé douloureux (traite négrière, colonisation, néocolonialisme, Françafrique, Chinafrique... ) et dont le deuil n'a pas encore été fait ; le défi de la bonne gouvernance politique et le courage de passer de la démocratie-sur-le-papier à la démocratie-sur-le-terrain ; le défi de la bonne gouvernance politique et le courage de passer d'un enseignement évasif et fétichiste à un enseignement simple et clair qui aide à résoudre les problèmes concrets des gens », rapporte-t-en à la quatrième de couverture.

Giscard Kevin Dessinga entre dans la lignée des penseurs panafricanistes qui aspirent à la rédaction d'une nouvelle histoire de l'Afrique, une histoire moins honteuse, mais plutôt noble et exemplaire dans le concert des peuples. Il fait d'abord une revue des étapes ténébreuses que ce continent a traversées ; une forme de « récit d'une histoire mal racontée ». La première partie est consacrée à sortir l'Afrique de tout complexe, par rapport au poids des préjugés qui semblent perpétuer l'afropessimisme allant jusqu'au désespoir, comme si les choses ne peuvent changer.

La seconde partie invite à cultiver la démocratie dans les mentalités et les comportements au lieu de s'en tenir juste de la forme ou des textes. L'auteur préconise une démocratie incarnée à visage humain en Afrique. Et la troisième partie de l'ouvrage porte sur les propositions de remèdes adaptés aux problèmes actuels et récurrents du continent. Cette dernière partie éveille un certain optimisme à travers l'allégorie d'un voyage d'Ibonga à Ebongo, la promotion de la culture du bien commun et « la prise de conscience que c'est l'heure de l'Afrique ». Loin d'être un simple exutoire, ce livre écrit dans un langage limpide est un catalyseur des volontés à conjuguer pour donner un autre départ à l'Afrique.

Né au Congo-Brazzaville, Giscard Kevin Dessinga est prêtre franciscain, docteur en philosophie, enseignant-chercheur et auteur d'une vingtaine de livres. Il a écrit, entre autres, ouvrages, « Germaine, le choix de ma vie » (Roman), « Penser l'humain aujourd'hui » (Essai), La révolution du bon sens (Essai), « Etranger parmi les siens » (Roman).