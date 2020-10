Congo-Brazzaville: Salon de l'Escale Bantoo 2020 - Iyenga est retenue pour la 3e édition

La jeune artiste congolaise fait partie des dix-neuf musiciens africains sélectionnés pour participer à la version numérique de cette rencontre culturelle prévue du 27 au 30 octobre 2020, à Douala, au Cameroun.

Le Salon de l'Escale Bantoo se tiendra sur deux principales thématiques notamment «L'apport du secteur des affaires dans le développement des industries créatives et culturelles : comment franchir le cap du sponsoring pour la responsabilité sociétale des entreprises » et « Développement de la circulation du spectacle en Afrique : enjeux, spécificités, contraintes et opportunités des marchés et selon professionnels ». Ce grand rendez-vous culturel s'articulera autour de plusieurs activités à savoir : les rencontres, les échanges et les partages entre jeunes acteurs de l'Afrique centrale et les professionnels internationaux à travers des prestations scéniques live, les conférences..

Comme beaucoup d'autres manifestations culturelles à travers le monde, la 3e édition du salon international des voix de Fame de l'Escale Bantoo qui a été interrompue au départ, à cause de la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19, a inspiré les organisateurs de cet événement à apporter quelques innovations dans le projet en mettant l'accent sur le live et le digital. Avec cette expérience virtuelle, l'événement offrira aux participants une série d'activités visant à promouvoir les jeunes talents du continent au public international et un réseautage entre les acteurs africains et mondiaux de l'industrie musicale.

Les showcases offerts par les dix-neuf artistes de la sélection officielle, parmi lesquels la Congolaise Iyenga, seront enregistrés sur les sites de l'Institut français du Congo et transmis en ligne pour le grand public.

L'artiste musicienne Iyenga n'est pas à sa première participation aux manifestations culturelles sur le plan national qu'international. Elle a chanté avec les plus grands artistes congolais tels que Papa Wemba, Mbilia bel, Lutumba Simaro, Ferré Gola et bien d'autres

En 2017, elle chante « jolie goo », chanson à travers laquelle l'artiste évoque l'entraide, l'amour, les rencontres, la liberté, les joies, mais aussi les blessures, afin de célébrer la vie dans toute sa beauté. En 2018, elle sort son premier album « lonkaya ». Son savoir-faire musical lui a valu deux nominations aux All Africa Music Awards et une sélection en finale de l'édition 2018 du Prix Découvertes RFI, aussi dans la sélection officielle du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan « Masa 2020 ».