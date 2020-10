Sénégal: Projet de loi de finances 2021 - Un budget pour la relance

Le prévision de budget 2021 a été présentée mercredi dernier en conseil des ministres est estimée à 4589 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,9% en valeur relative. Il est articulé autour du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) pour la relance de l'économie nationale intégrant la jeunesse, l'économie sociale et solidaire, la société numérique inclusive, la reforestation durable du territoire national et l'industrialisation et incluant le Pudc, le Puma et Promovilles.

Le projet de loi de finances 2021 entend redémarrer le cycle vertueux de la croissance fait remarquer le document. Ce, par l'accroissement des dépenses pour relancer la croissance en mettant l'accent sur les souverainetés alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, avec un secteur privé national plus dynamique et comme cibles prioritaires le trident agriculture-élevage-pêche, la santé et l'industrialisation. Ensuite, par l'augmentation des recettes en instaurant de nouvelles mesures fiscales pour sécuriser davantage les recettes de l'Etat, d'une part, et accompagner les entreprises du secteur privé pour une meilleure résilience, d'autre part. Bâti sur l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie de la covid-19, le budget 2021 prévoit une amélioration significative des indicateurs macroéconomiques. En effet, la croissance s'affiche à 5,2%. Le taux d'inflation est contenu à 1,7%. Arrêté à 3 226 milliards de FCFA en recettes et 3 969,9 milliards de FCFA en dépenses, le présent budget dégage un déficit de 5% du Pib, représentant 743,9 milliards de FCFA en valeur absolue.

LE BUDGET BAISSE EN RECETTES

Le budget général de l'Etat s'élève à 3 090 milliards FCFA en recettes et à 3 833,9 milliards de FCFA en dépenses. Cette baisse des recettes fiscales tient compte de la prudence dans la reprise des activités économiques. Toutefois, avec la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2020, de la «stratégie de recettes à moyen terme (Srmt), même si celle-ci s'inscrit dans le temps long, il est attendu des mobilisations optimales de la part des administrations fiscale et douanière en pleine modernisation», détaille le document. Quant aux comptes spéciaux du Trésor, ils sont projetés en recettes et en dépenses, à 135,95 milliards de FCFA, soit à leur même niveau que dans la LFI 2020, sont composés des catégories de comptes suivantes, toutes équilibrées en recettes et en dépenses. Le besoin de financement de 2021, (déficit et remboursement de l'amortissement de la dette) serait de 1 363,2 milliards de FCFA qui, avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sera couvert grâce aux tirages au niveau des prêts projets (576,2 milliards de FCFA), des emprunts programmes (105 milliards de FCFA) et des autres emprunts (632 milliards de FCFA). Le remboursement de la dette en capital se situerait à 619,3 milliards de FCFA et intègre les bons de trésor de 50 milliards de FCFA émis en 2020 et dont le remboursement est prévu en 2021.

LA DECONCENTRATION DE L'ORDONNANCEMENT SE POURSUIT EN 2021

Le basculement du budget en mode programme amorcé en 2020 puis interrompu dans sa partie déconcentration de l'ordonnancement, à cause de l'impact défavorable de la pandémie de la covid-19 sera de mise à compter du 1erjanvier prochain. En clair, les chefs des départements ministériels seront tous des ordonnateurs principaux des crédits, des emplois et des matières de leur département. Ils auront le pouvoir d'engager, de liquider et de mandater d'euxmêmes les dépenses de leur ministère. Un changement historique, puisque, seul le ministre chargé des Finances détenait ce pouvoir. Cette plus grande liberté dans la gestion du budget, conférée aux ordonnateurs, entraine en contrepartie une responsabilité accrue, et un encadrement strict des procédures. Mais, au-delà des principes, il s'agit bien de générer, in fine, une performance effective accrue de la dépense publique, et d'atteindre de manière plus efficiente les objectifs de l'ensemble des politiques publiques.

DES PLAFONDS D'ALLOCATION A TOUTES LES ENTITES BENEFICIAIRES

Une innovation majeure dans le projet de loi de finances pour l'année 2021 porte sur l'institution, de plafonds, par nature, pour l'ensemble des dépenses imputables sur les crédits transférés par l'Etat aux entités autonomes publiques, aux institutions de la République et aux services non personnalisés de l'administration publique. Les plafonds institués visent, en soumettant les transferts effectués par l'Etat à des règles de spécialité précises, à garantir le respect par les entités bénéficiaires des considérations de politiques publiques ayant présidé à leur allocation. Pour éviter tout dérapage dans les dépenses de personnel, le calcul des plafonds d'emplois prend en compte, «les rémunérations; les indemnités de toute nature; les cotisations et contributions sociales; les prestations sociales et allocations diverses; et toute autre dépense assimilable par son impact budgétaire, nonobstant les considérations inhérentes à sa qualification, à une charge salariale», précise le document validé en conseil des ministre du 7 octobre devant être adopté par l'Assemblée nationale dans les semaines à venir sous réserve de quelques amendements.