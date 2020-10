Sénégal: Présidentielle 2024 - Aliou Dembourou Sow valide le 3ème mandat et désigne ADD comme dauphin

«Non seulement Macky Sall doit faire un troisième mandat mais en quittant, qu'il transmette le pouvoir à Abdoulaye Daouda Diallo». Cette étonnante déclaration est du député à l'Assemblée nationale du département Ranérou-Ferlo (Matam), Aliou Dembourou Sow.

Dans une vidéo partagée dans les réseaux sociaux, il soutient dans la langue peul qu'il est hors de question que le Président Macky Sall quitte le pouvoir en 2024. Devant une assistance acquise à sa cause, il martèle que, le Président de la République peut ainsi bel et bien briguer un troisième mandat puisqu'il est juste à premier mandat de cinq ans. «Macky Sall est à son premier mandat. L'autre mandat de sept ans n'est pas valable.

D'ailleurs, il avait écrit au Conseil constitutionnel pour lui demander si le premier mandat pouvait être réduit à cinq ans. C'était sa volonté. Mais, le Conseil constitutionnel lui a répondu que la Constitution est claire là-dessus. Donc, comprenez que ce n'est pas choix. C'est la loi. Cette dernière parle de deux mandats successifs de cinq ans et non d'un mandat de sept et d'un autre de cinq ans», a fait savoir Aliou Dembourou Sow.

Suffisant pour que le parlementaire demande à ses partisans de s'atteler à la tâche pour la réélection du Président Macky Sall en 2024. Pis, ajoute-t-il : «j'entends des gens dirent qu'ils vont brûler le pays. Ils ne feront rien. C'est nous qui avons le pouvoir. Et quand on a le pouvoir on ne le lâche pas», argue-t-il en donnant les exemples des militants de Parti Socialiste (PS) et du Parti démocratique sénégalais (PDS).