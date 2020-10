Sénégal: Sédhiou / Razzia sur le bétail en zone de frontière - L'Anrac offre son expertise, le maire de Niagha plaide le port d'arme des éleveurs

Les vols massifs de bétails sont sans répit dans le département de Goudomp frontalier à la Guinée-Bissau. Plusieurs rencontres et de médiations et même des séances publiques de restitution de bœufs volées ont eu lieu, sans toutefois donner les résultats escomptés.

L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) apporte son expertise à la résolution pacifique du fléau qui gangrène les zones frontalières à Guinée-Bissau. Mercredi dernier 7 octobre, elle a initié un Comité départemental de développement (CDD) sur la question. A cette occasion, le maire de Niagha a plaidé pour le port d'arme de tous les éleveurs de sa commune souvent victimes de meurtres répétés, dit-il.

Un Comité départemental de développement (CDD) est initié, avant-hier mercredi, par l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) dans le sillage du prolongement des activités en cours pour la résolution de la lancinante question du vol de bétail en zone de frontière avec la Guinée-Bissau.

Ansou Sané, le directeur général de l'ANRAC a fait le point sur les recommandations phares de cette rencontre ainsi qu'il suit : «la redynamisation de certains cadres de concertation qui existent, le renforcement des Comités de veille, l'élargissement à d'autres collectivités territoriales de certains mécanismes de gestion des conflits issus de ce vol».

Le directeur général de l'ANRAC de préciser que «la question du vol de bétail dans cette zone nous préoccupe. Et nul n'ignore que le développement économique et social repose sur la paix et la stabilité si chères au chef de l'Etat, Macky Sall, et l'ensemble de son gouvernement. Nous allons accompagner des activités de résolution du phénomène avec l'ensemble des acteurs des communautés de ces terroirs. Le Comité départemental de développement est également une suite logique d'une série d'activités entamées il y a quelques mois. Et nous venons d'identifier des activités à mener, mais relevant de la compétence des autorités au niveau central. Il s'agit notamment de l'installation d'un camp militaire dans la zone de Goudomp. Il y a aussi d'autres questions qui relèvent du ministère de l'Elevage», a-t-il indiqué, face à la presse.

La commune de Djibanar en a payé un lourd tribut. Et son maire, Ibou Diallo Sadio, ne perd pas espoir. «Si vous établissez les statistiques, vous vous rendrez compte que le cheptel est presqu'inexistant dans nos terroirs du Balantacounda et du Brassou, tellement les voleurs ont emporté les bœufs. C'est quand bien même réjouissant de voir l'ANRAC à nos côtés pour poursuivre la recherche de solutions ensemble. Nous les (ANRAC, ndlr) savons seulement du côté de Ziguinchor. Et tant mieux si son directeur a cette clairvoyance de marquer sa présence sur toute la Casamance», a notamment indiqué l'édile de Djibanar, non moins membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT).

DES INVESTISSEMENTS ARDEMMENT ATTENDUS !

A l'inverse, son collègue maire de Niagha, Yoro Mballo, tout aussi éprouvé par le vol de bétails dans sa commune, avec usage d'arme à feu, dit être déçu. «Je suis déçu et très déçu car je m'attendais plutôt à des solutions concrètes que de parler de redynamisation des cadres de concertation ou de sensibilisation. Tout ce qui doit être fait l'a été en 2019». Manifestement très agité, le maire de Niagha d'ajouter : «ces cas de vol de bétails sont sans doute exacerbés par l'enclavement de notre département. Les voleurs profitent de ses forêts et pistes sinueuses pour s'évaporer, après leur forfait. Nous avons besoin de pistes de production et autres investissements structurants, des camps militaires et autres postes de contrôle. Nous souffrons vraiment». Pour sa part, le président du Conseil départemental de Goudomp note que «l'espoir est permis avec surtout l'engagement manifeste de l'ANRAC. Je pense qu'il faut accroître la sensibilisation avec notamment les radios communautaires, la dénonciation et le désenclavement de la zone. Je salue au passage le PUDC et le PUMA pour leur intervention dans le département de Goudomp», a fait savoir Moussa Bocoum.

LE MAIRE DE NIAGHA PLAIDE POUR LE PORT D'ARME PAR LES ELEVEURS

Dans sa communication, le maire de Niagha qui, lui-même, a échappé à plusieurs tentatives de meurtre, a rappelé les cas de bergers tués par des voleurs dont son propre neveu. Suffisant pour qu'il plaide, au demeurant, pour une autorisation de port d'arme par les éleveurs de sa commune. «L'an dernier, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur sur la question. Je lui ai dit qu'on ne peut pas être à la surveillance de nos troupeaux et que des gens bons à rien se permettent de venir nous tuer et emporter impunément nos animaux qui sont nos sources de revenus. Nous les priver est synonyme d'avilissement et de pauvreté extrême pour nous, donc de mort anticipée.» Yoro Mballo conclut que «trop, c'est trop. Je demande à ce que tous les éleveurs de Niagha soient autorisés à porter une arme à feu pour surveiller son troupeau et agir en légitime défense, si le besoin s'impose. Je suis convaincu que cela est dissuasif et ainsi les voleurs vont se retirer». Quant à Bara Wilane, l'adjoint au préfet de Goudomp, il exhorte à une synergie d'actions multisectorielles pour venir à bout de ce fléau à la fois appauvrissant et source de conflit.