Sénégal: Programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région - Les clés de la cathédrale remises à Monseigneur Ernest Sambou

Le Ministre de la Culture et de la Communication a présidé hier, jeudi 08 octobre, la cérémonie de remise officielle des clés de la paroisse Cathédrale Saint-Louis au terme de sa réhabilitation. Cela s'inscrit dans le cadre du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa région dont les conventions de financement ont été signées en 2012 par l'État du Sénégal et l'Agence Française de Développement (AFD) pour un montant de 24,5 millions d'euros, soit plus de 16 milliards FCFA. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte même de cette cathédrale en présence de l'Ambassadeur de la France au Sénégal, du Directeur Général de l'APIX, entre autres autorités.

Cette cérémonie fut l'occasion pour le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, de saluer le dynamisme de la coopération qui existe entre le Sénégal et la France. "Il est bon de magnifier l'excellente relation diplomatique qui existe entre les deux chefs d'État et leurs deux gouvernements. Je pense que suite à la visite des deux chefs d'État à Saint-Louis, le Président Macky Sall, a été fait état de sa volonté de réhabiliter ou rénover les édifices ayant de l'histoire à savoir la Cathédrale Saint-Louis qui date de 1827.

Décision a été prise de la réhabiliter", a dit le Ministre Abdoulaye Diop. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à cette cérémonie de remise officielle des clés de cette Cathédrale aux autorités du Diocèse de Saint-Louis qui couvre toutes les paroisses des régions de Saint-Louis, Louga et Matam. " Ce qu'il faut saluer dans ça, c'est tout le professionnalisme et le dynamisme que cela a permis de former un certain nombre d'équipes localement qui sont habiles aujourd'hui à continuer ce travail. Ce qu'il faut saluer aussi, c'est la tolérance et la cohabitation entre les différentes religions pour que chaque individu, dans le cadre de ses croyances, puisse pratiquer sa religion comme il le faut", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'Évêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou, n'a pas manqué de magnifier cette réhabilitation de la Cathédrale de Saint-Louis. "La restauration de cette église était très longue car c'est depuis 2005 que nous avons émis le souhait. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, cette réhabilitation nous inspire l'entente, la collaboration entre nous, l'unité et le désir de travailler ensemble pour améliorer cette ville. Ceux qui étaient là avant nous ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, ils ne sont plus là mais les bâtiments qu'ils ont construits sont vieux et c'est à nous maintenant d'être unis pour voir comment réhabiliter ceux qui peuvent l'être parce que cela fait partie de l'histoire de Saint-Louis", a soutenu Monseigneur Ernest Sambou.

Pour rappel, la maitrise d'ouvrage déléguée dudit Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa région est assurée, depuis le 28 novembre 2018, par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX) que dirige Mountaga Sy, présent lui aussi à cette cérémonie.

Yves TENDENG