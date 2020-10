Sénégal: Innovations face a la Covid-19 - Des sénégalais étalent leur savoir-faire

Depuis l'apparition de la covid-19 au Sénégal, beaucoup de personnes sont montées au front pour apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie. Entre respirateurs artificiels, lave-mains, robots, confection de masques etc., les créativités ont été nombreuses. Toutefois, force est de reconnaître que ces efforts d'innovation ont besoin d'un appui de l'Etat pour un bond vers l'après Covid.

Si pour certains, la covid19 a freiné leurs activités, pour d'autres, en revanche, elle a été une belle opportunité. Pour cause, elle aura réussi à réveiller chez eux, le meilleur des imaginations et des créativités. Que ça soit des respirateurs artificiels, des lave-mains, des gels hydro-alcooliques ou encore la confection de masques, la créativité a fleuri de partout depuis le début de la pandémie au Sénégal. Et à chacun sa manière de mettre sa créativité au service de la lutte contre le virus.

A l'Ecole polytechnique de Thiès, quatre enseignants chercheurs ont créé un prototype de respirateur artificiel, appareil essentiel en cas de syndrome de détresse respiratoire pour la réanimation des malades atteints de covid19. Il s'agit des Docteurs Mamadou Lamine Diagne (Université de Thiès), Ousmane Seydi (EPT), Ibrahima Gueye (EPT) et Ahmed Mouhamadou Wade (EPT). A Dakar également, des élèves ingénieurs n'ont pas été en reste dans l'inventivité. Pape Mamadou Gueye, Ismaïla Dème et Mouhamadou Lamine Kebe ont conçu un robot dénommé Dr Car qui permet de transporter de médicaments et des repas dans les chambres des patients atteints du coronavirus.

Parmi les créativités, il y'a également le dispositif de confection de masques barrières répondant aux normes mis au point par le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'invention et de l'innovation (Aspi), Sanoussi Diakité, par ailleurs, ancien directeur de l'Onfp (Office national de formation professionnelle du Sénégal). Par conséquent, personne n'est sans savoir l'importance du port du masque dans le cadre de lutte contre la propagation du coronavirus et son port devenu obligatoire au début de la pandémie.

Le travail créatif s'est également manifesté chez un physicien chercheur au labo Solma au département Physique de l'Ucad. Malick Ndiaye a mis au point la machine Palmack qui, en plus «d'appeler les gens à se laver les mains, verse du liquide savonneux, de l'eau, vous sèche les mains, puis vous sert un masque». Qui plus est dans la lutte contre la covid-19, deux jeunes techniciens sénégalais, El Hadj Ousmane Diop et Ibrahima Ndiaye, ont développé un appareil permettant de se laver les mains et fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Sur la liste des différentes créativités liées au coronavirus qui est loin d'être exhaustive, on peut noter les lave-mains à pédales.

La pandémie de la covid-19 a ainsi agi comme un véritable catalyseur pour les innovations qui ont été d'une grande contribution dans la lutte contre la maladie. En effet, même si des inventions se faisaient depuis longtemps, la crise de la covid-19 a mis exergue la créativité des Sénégalais. D'où la nécessité de soutenir ces innovateurs. Sur ce, le gouvernement a pris plusieurs mesures allant dans ce sens. Dans son discours du 11 mai 2020, le Président de la République, Macky Sall avait d'ailleurs salué le «génie créateur» des Sénégalais face à la covid-19. Selon lui, les «énergies positives» et les «intelligences créatives» vont être soutenues dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale post covid-19. Et c'est parce que, avait-il, dit «elles portent les promesses généreux d'un futur plus moderne et plus prospère»