Sénégal: Après l'affaire des 79 familles déguerpies - Macky cède l'assiette foncière de terme sud à l'armée

Tous les 15 ha de Terme Sud, sis à Ouakam, derrière le camp de l'Armée de l'air, appartiennent désormais aux Forces Armées. Ainsi en a décidé le président de la République, Macky Sall. L'annonce a été faite hier, jeudi 8 octobre 2020, par le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, qui était à la cérémonie d'ouverture de la 3e session des Cours d'Etat-major (2020-2021) tenue au camp militaire Général Mountaga Diallo de Bel-Air

«Le président de la République a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux Armées. Il a annoncé au Chef d'Etat-major général des Armées, Général Birame Diop, sa volonté d'attribuer les 15 ha de Terme Sud entièrement à l'Armée», a dit hier, jeudi 8 octobre 2020, le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e session des Cours d'Etatmajor (2020-202) tenue au camp militaire Général Mountaga Diallo de Bel-Air. Mieux, ajoute-t-il Sidiki Kaba, «la Comico (Coopérative Militaire de Construction) qui se trouve sur 2 ha doit céder la place pour que l'Armée puisse l'utiliser et loger près de leur lieu de travail, les soldats, les mariés mais aussi tous ceux qui officient comme soldat du rang». Pour Sidiki Kaba, en agissant de la sorte, le Chef suprême des Armées «coupe court aux dires selon lesquels le déguerpissement est sous-tendu par une volonté de faire main basse sur cette partie de Terme Sud afin que des gradés de l'Armée puissent y loger, mais aussi d'autres autorités du régime».

DELOGEMENT MUSCLE DES 79 FAMILLES DE TERME SUD : «L'ARMEE A EU UNE POSTURE LEGALE»

Sidiki Kaba a réaffirmé, par ailleurs, la volonté du président de la République de soutenir les 79 familles d'anciens militaires déguerpies, en leur donnant 800 millions de F CFA. Le déguerpissement des familles de Terme Sud s'est fait dans les normes, selon le ministre. «Les terres en question appartiennent bien à la Comico. Ceux qui ont eu à le contester ont eu à recourir à la justice et toutes les procédures ont été menées devant le juge du fond ou les familles n'ont pas eu gain de cause, devant la Cour d'appel où elles ont perdu et la Cour suprême qui a rejeté leur recours. Cela signifie que le droit est du côté de la Comico».

Pour le ministre des Forces Armées, «qu'on en dise, l'Armée a eu une posture légale, républicaine et respectueuse du droit et de la loi dans cette affaire». Sidiki Kaba signale, en outre, que parmi les 79 familles concernées par le déguerpissement, 10 sont celles de militaires en activité. Ceux-là qui sont toujours en exercice, n'ont pas été inquiétés. Pour rappel, dans la journée du 30 septembre 2020, 79 familles de militaires retraités, qui occupaient des logements à Terme Sud, ont été sommées de quitter les lieux de force, suite à une décision judiciaire. Il s'en est suivi des affrontements entre les réfractaires et les Forces de l'ordre. Après avoir quitté ces logements où ils vécu pendant plusieurs décennies voire une quarantaine d'années pour certains, nombres de familles n'ont pu trouver de refuge. Elles ont continué à rester dehors, passer des nuits à la belle étoile ; ce qui a obligé le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, à les reloger au Centre socioculturel de sa commune.

Fatou NDIAYE