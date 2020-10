Ile Maurice: Recrutement de policiers - L'exercice de sélection débute dans trois semaines

La police se renforce. Après l'annonce du recrutement de spécialistes/senior spécialistes par la Public Service Commission (PSC) depuis la mi-août, c'est au tour de la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) d'annoncer un exercice de sélection en vue de recruter des constables. L'annonce a été publiée sur le site web de la PSC/DFSC, mercredi. Les candidats intéressés ne devraient pas avoir atteint 30 ans au 26 octobre. Les hommes doivent mesurer 1 m 70 (et un tour de poitrine de 84 centimètres), alors que les femmes doivent faire 1 m 63.

Les candidats doivent être en bonne condition physique et leur indice de masse corporelle doit mesurer entre 18,50 et 27,50. Et ils doivent être capables de se soumettre à des exer- cices physiques intenses. Et, très important, pas de tatouage sur les parties visibles du corps. L'exercice d'enregistrement, le screening et l'évaluation des mesures physiques seront effectués au quartier général du Police Band à Vacoas, du 26 octobre au 11 novembre pour les hommes, et du 16 au 24 novembre pour les femmes.

Tests médicaux

Une extension sera accordée aux candidats qui, pour des raisons valables, sont incapables de se présenter aux jours programmés. À condition de produire un justificatif. Dans ce cas, ce sera les 12 et 13 novembre pour les hommes, et le 25 novembre pour les femmes. Pour les candidats domiciliés à Rodrigues, la DFSC va mener un exercice séparé. Ces derniers en seront informés, en conséquence, à travers un communiqué de presse.

La DFSC précise que les candidats sélectionnés seront recrutés sur une base temporaire dans un premier temps, et devront se soumettre à une formation théorique et pratique, dont une formation sur le tas. Ce, pour une période d'un an, dans tous les aspects du travail prescrit pour ce grade. Ils auront également à subir des tests médicaux et psychologiques incluant des tests d'urine et sanguin afin de déceler tout «abus de drogue» durant la période de formation. Il y aura aussi une évaluation de leur aptitude à servir la force policière. Les recrues seront considérées pour nomination au grade de constable lorsqu'il y aura des vacances, après avoir réussi avec succès leur formation, les tests médicaux ainsi qu'après avoir obtenu un rapport favorable.