Sénégal: Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEPME - «poursuivre avec ceux qu'on a accompagnés»

Dans le cadre de notre programme avec la Banque mondiale, on a réorienté une partie des ressources sur les solutions qui étaient apportées dans le cadre de la crise de la covid19. Donc, auprès des entrepreneurs qui apportaient des réponses pour lutter contre le covid-19. Ça passe que ce soit pour les respirateurs, les gels hydro-alcooliques ou même les masques. On fait partie des premiers avec le programme de mobilier national à positionner la Fédération nationale des professionnels de l'habillement et d'autres acteurs pour que ces derniers soient en mesure de produire des masques.

Avant la crise, on n'avait pas d'acteurs qui produisaient des masques locaux. Il faut d'abord interpeller la profession, lui fournir des éléments en termes de canevas pour que les masques puissent correspondre aux normes AFNOR (Agence française de normalisation) et ensuite favoriser la mise en place des normes comme celle qu'on a au niveau de l'Agence sénégalaise de normalisation, je pense qu'en soi, c'est déjà une innovation parce que finalement ça a permis sur l'ensemble du territoire national de produire des masques qui ont pu être remis aux différents acteurs pour pouvoir se prémunir de la covid-19

C'est un élément important parce que si j'évoque le cas de cette production de masques avec des acteurs qui étaient accompagnés, je peux aussi parler d'un accompagnement qui non seulement leur a permis de faire les masques mais aussi d'être par exemple aujourd'hui éligibles pour accéder à des marchés de sous-traitance chez les opérateurs miniers à Kédougou. Donc, ça montre que des réponses à des problèmes qui sont classiques, permettent d'y aller.

On a accompagné l’École polytechnique de Thiès à démultiplier les respirateurs. On a aussi un jeune polytechnicien de Paris qui a finalisé un respirateur en même temps que ses collègues. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que ça répond à des normes extrêmement élevées en matière de sécurité pour non contamination de l'air lors de la respiration et la capacité à produire avec de la matière première à laquelle une valeur ajoutée forte est apportée. Je peux parler aussi des personnes qui étaient dans le domaine du cosmétique et qui ont pu aux travers de notre appui démultiplier leurs productions de liquide désinfectant toutes surfaces. On a aussi lancé un avis à manifestation d'intérêt qui vise à identifier les innovations qui sont soit des productions physiques ou des produits de service qui participent à lutter contre la crise.

Avec le Pnud aussi, nous accompagnons cinq communes dans l'identification des entrepreneurs sur ces territoires qui sont susceptibles de produire des éléments contre la covid-19. Les solutions à fort potentiel économique à apporter au sortir de cette pandémie, c'est déjà poursuivre avec ceux qu'on a accompagnés. Le fait de pouvoir les identifier, le fait d'avoir accompagné leur orientation, leur réorientation sur des solutions qui ont correspondu à la lutte contre la crise, ce sont des réponses qui vont pouvoir éventuellement se démultiplier à l'extérieur. Pour certains d'entre eux, c'est de les accompagner dans des stratégies d'export pour les aider à produire de manière plus importante ou accéder entre le marché national au marché de la sous-région comme pour cette personne qui a produit ce respirateur et pour les autres aussi, les aider à identifier les opportunités, les financements, les certifications de mobilisation financière qui leur permettent de produire davantage et de mettre sur le marché les produits qu'ils ont pu faire.