Cameroun: Formation / Employabilité - L'Université de Yaoundé 2 coalise avec administrations et entreprises

Un atelier s'est tenu dans ce sens le 30 septembre dernier, à la salle des Actes de l'institution académique. Il était placé sous le présidium du recteur de l'Université de Yaoundé 2 - Soa, le Prof. Adolphe Minkoa She.

Un atelier réunissant les milieux socio professionnels et l'Université de Yaoundé 2, a eu lieu la semaine dernière. Il s'est agi pour la Faculté des Sciences économiques et de Gestion ( FSEG) de l'Université de Soa, de faire connaître aux entreprises publiques et privées et aux administrations, leurs offres de formation. L'objectif de l'exercice selon le recteur, étant de s'imprégner des besoins des entreprises et des administrations, afin de donner corps au binôme Formation - Employabilité, renforcer les partenariats, et trouver des passerelles qui permettent aux étudiants d'être en adéquation avec les besoins réels des entreprises et des administrations. Réaménagés, les enseignements dispensés à la FSEG devraient favoriser l'accès dans le monde socio professionnel. Une initiative qui au final favorisera le développement des entreprises et des administrations. L'ambition de l'Université de Yaoundé 2 étant de devenir un technopole des Sciences dans la sous- région Afrique Centrale.

En effet, l'initiative du Prof. Adolphe Minkoa She le recteur de l'Université de Yaoundé 2 entre en droite ligne avec les instructions gouvernementales de former des étudiants capables d'intégrer avec brio, le monde de l'emploi." Nous avons avoué notre orgueil à vouloir dans le passé, faire des formations sans sans en appeler à la coopération et à la collaboration du secteur privé. C'est pour ça que nous avons convié le secteur privé et les administrations publiques qui sont les principaux utilisateurs des enfants que nous formons afin que nous puissions définir ensemble les curricula, les contenus de formation que nous voulons leur donner", confessera le doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université de Yaoundé 2 - Soa.

Le ministère de la Communication était de l'atelier, par le biais de Félix Zogo son secrétaire général. Côté entreprises, l'on pouvait remarquer la présence d'Orange Cameroun, Bolloré Africa Logistics, la Caisse nationale de prévoyance sociale, Dangote Cement.

Pour l'Université de Yaoundé 2, notamment de sa FSEG, il est question de former des étudiants à même d'être capables de répondre aux besoins des entreprises et des administrations.