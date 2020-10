Afrique: Récession économique en Afrique subsaharienne - La BM confirme en tablant sur une croissance de - 3,3% en 2020

La croissance en Afrique subsaharienne devrait chuter à -3,3 % en 2020, entraînant la région dans sa première récession économique en 25 ans. Ce sont les confirmations de la dernière analyse de l'économie régionale Africa's Pulse : Tracer la voie de la relance économique, publié hier, jeudi 8 octobre par la Banque Mondiale.

Plombée par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, la croissance en Afrique subsaharienne devrait chuter à -3,3 % en 2020, entraînant la région dans sa première récession économique en 25 ans, selon la dernière analyse de l'économie régionale Africa's Pulse : Tracer la voie de la relance économique, publié hier, jeudi 8 octobre par la Banque Mondiale.

Ce rapport révèle que la pandémie risque aussi de faire basculer 40 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté, effaçant au moins cinq années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. «Avec plus d'un million de cas de COVID-19 déclarés à travers le continent, la pandémie n'apparaît pas encore maîtrisée en Afrique subsaharienne. Certains pays, comme le Sénégal ou Maurice, ont su réagir à temps pour limiter la propagation des infections. Néanmoins, les mesures de confinement efficaces s'accompagnent de coûts très élevés pour l'économie, comme on a pu le constater de par le monde», souligne le document.

Selon la Banque Mondiale, cette année le ralentissement sensible de l'activité économique devrait entrainer au moins 115 millions de dollars de pertes de production à la région. On s'attend à un recul de 6 % du produit intérieur brut par habitant, entraîné notamment par la baisse de la consommation intérieure et de l'investissement, découlant des mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du coronavirus.

Le rapport Africa's Pulse, indique, par ailleurs que la voie de la reprise passe également par des investissements substantiels de la part des pays de la région, ainsi que par l'appui financier de la communauté internationale. Il encourage ainsi un programme de réformes audacieux, visant à dégager des marges de manœuvres budgétaires ainsi que des politiques stimulant la création d'emplois. «Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Éthiopie, ont déjà commencé à mettre en œuvre des réformes attendues dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, sous l'impulsion de la crise actuelle», rapporte l'étude.

160 MILLIARDS DE DOLLARS POUR AIDER PLUS DE 100 PAYS

ar ailleurs, la Banque Mondiale indique que 25 % des compagnies africaines ont accéléré leur adoption des technologies numériques et accru leurs investissements dans les solutions numériques. «A la mi-septembre, on dénombrait pas moins de 166 mesures de protection sociale déployées à travers 46 pays d'Afrique subsaharienne dont 84 % concernaient l'assistance sociale. Les programmes de protection sociale ont démontré leur rôle crucial dans l'atténuation de l'impact social de la pandémie», lit-on dans le document. Au cours des 15 prochains mois, le Groupe de la Banque mondiale s'apprête à déployer jusqu'à 160 milliards de dollars pour aider plus de 100 pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, à soutenir les entreprises, et à stimuler le redressement économique. Ce montant inclut 50 milliards de dollars de nouvelles ressources de l'Association internationale de développement (IDA) sous forme de dons et de prêts fortement concessionnels.