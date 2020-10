Maroc: SM le Roi appelle le gouvernement à opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination aux postes supérieurs

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement à "opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination aux postes supérieurs, afin d'inciter les compétences nationales à intégrer la fonction publique et à la rendre, in fine, plus attractive".

"Le succès du plan de relance économique et la mise en place d'un nouveau contrat social nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de performance des établissements publics", a affirmé le Souverain dans un discours adressé au parlement, à partir du Palais Royal de Rabat, à l'occasion de l'ouverture de la 1-ère session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature.

"Indépendamment de ses objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de l'adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes", a tenu à rappeler Sa Majesté le Roi.

À cet égard, les institutions de l'Etat et les entreprises publiques doivent montrer une attitude exemplaire et agir comme un levier de développement, et non comme un frein, a noté SM le Roi.

Compte tenu de l'importance stratégique de ces institutions, le Souverain a appelé à "une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur".

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi a émis le souhait de voir l'Agence chargée de la supervision des participations de l'Etat et du suivi de leurs performances jouer un rôle-clé dans ce domaine.

Le Souverain a, par ailleurs, indiqué dans ce discours que faire face à la crise sanitaire sans précédent et relever les défis qui en découlent "requiert une mobilisation nationale générale et la mutualisation de tous les efforts".

Sa Majesté le Roi a exhorté l'ensemble des institutions et des forces vives de la Nation, et, au premier chef, le Parlement, à se hisser au niveau des défis de la conjoncture actuelle et à répondre ainsi aux attentes des citoyens.

"En effet, dans le combat en faveur des intérêts de la patrie et des citoyens, il importe de rappeler que, comme la responsabilité, le succès doit être partagé, il est l'affaire de tous, de chacun de nous, ou il n'est pas", a affirmé Sa Majesté le Roi.

Le Souverain s'est dit persuadé "qu'ensemble, unis dans le cadre national et solidaires à l'échelle sociale, nous saurons relever ce défi".