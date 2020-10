Togo: Nicklas Bendtner - Quand le Danois se souvient d'Adébayor... en mal

Ancien joueur d'Arsenal, Nicklas Bendtner s'est souvenu d'Emmanuel Adébayor, son ancien coéquipier au sein du club londonien. Dans un entretien avec le podcast officiel des Gunners, l'attaquant danois est revenu sur ses relations tumultueuses avec l'attaquant togolais. Et il n'en dit pas du bien du tout.

« Il n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je me suis bien entendu avec la plupart des gens de l'équipe, je me suis même fait des amis. Mais avec lui ? Probablement pas tant que ça », indique-t-il.

Beaucoup, notamment ceux qui suivent la Premier League anglaise, se souviennent sans nul doute de l'altercation survenue entre Adébayor et Bendtner lors d'un match perdu 5-1 face à Tottenham en janvier 2008. Une histoire que le Danois ne pouvait pas ne pas évoquer.

« À un moment, je ne lui ai pas fait la passe, et nous avons eu un échange houleux, confie-t-il. Beaucoup de choses ont été dites, et nous nous sommes confrontés l'un à l'autre. Ensuite, il m'a en quelque sorte donné des coups de tête et m'a repoussé en me mettant un coup de boule sur le nez. Et puis Gallas est arrivé, nous a séparés et nous a pris à part. Nous n'avons jamais essayé d'améliorer les choses. Nous avons appris à respecter le club et l'équipe. Quand nous étions ensemble sur le terrain, nous donnions tout pour l'équipe, mais nous n'étions pas amis », raconte-t-il.