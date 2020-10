Sénégal: Trafic de drogue - N. F. Keita, âgée de 18 ans, relaxée

Âgée de seulement 18 ans, N.F.Keita est soupçonnée d'avoir repris le trafic de chanvre indien après le décès de son père. Le tribunal l'a relaxée au bénéfice du doute.

La vente de chanvre indien serait-elle une activité qui s'hérite de père en fille chez la famille Keita ? C'est la conclusion tirée par les enquêteurs dans cette affaire d'offre et de cession de drogue qui a été jugée, hier, jeudi 8 octobre, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

À N.F. Keita, âgée de 18 ans, femme de ménage, mariée, est reprochée d'avoir vendu un cornet de chanvre indien de 1000 FCfa à M. Fall. Ce dernier se soulageait sur la Corniche ouest lorsque des policiers, qui ont surpris son geste, l'ont palpé et trouvé sur lui un cornet de chanvre indien. M.Fall leur a avoué l'avoir acheté, trente minutes environ, avant son interpellation. Il rentrait du travail et a fait un crochet chez son fournisseur qu'il n'avait pas vu depuis deux ans parce qu'il a déménagé du quartier. Arrivé à la maison, il a trouvé N.F.Keita qui lui a fait savoir que son père est décédé depuis deux ans. Mais elle avait pris le relais et lui a fourni un cornet, a soutenu M. Fall.

Au cours de l'enquête, N.F.Keita aurait dit que c'est sa copine Awa Faye qui la ravitaille. Face aux juges, elle a nié en bloc. Sur la provenance des 46.000 FCfa trouvés chez elle, la prévenue a dit que c'est son salaire de technicienne de surface. Il s'agit de quatre coupures de 10.000 FCfa, d'une coupure de 1000 FCfa et d'une coupure de 5.000 Fcfa.

Le parquet a requis contre N. F. Keita et M. Fall, respectivement cinq ans dont deux ans ferme et deux mois ferme.

Me Aboubakry Barro s'est demandé où se trouvent les preuves pour requérir cinq ans dont deux ans ferme contre sa cliente. Les enquêteurs ont dit que le père de la prévenue était un trafiquant. Cela ne suffit pas pour dire qu'elle a hérité de cette activité illicite. Quand on parle de trafic, il faut de la drogue et des outils de conditionnement comme des ciseaux et du papier, mais il n'y en a pas dans ce dossier. « Pourquoi n'aurait-elle pas le droit d'avoir sur elle 46.000 FCfa ? », a demandé Me Barro.

Pour Me Michel Ndong, également conseil de N.F.Keita, les déclarations d'un co-prévenu qui ne sont étayées par aucune preuve doivent être prises avec des pincettes. Sa cliente nettoie trois magasins sur l'avenue Lamine Guèye et peut avoir 46.000 FCfa sur elle.

Le tribunal a relaxé N.F.Keita au bénéfice du doute et condamné M.Fall à quinze jours ferme.