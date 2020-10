Sénégal: Repli de l'activité économique de 7,6% en août (DPEE)

Dakar — L'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a diminué de 7,6% en variation mensuelle, au mois d'août 2020, rapporte la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Ce repli est imputable aussi bien au secteur secondaire (-9,3%), au secteur primaire (-30,4%), à l'administration publique (-10,7%), qu'au secteur tertiaire (-2,0%), précise la DPEE dans le Point mensuel de conjoncture d'août publié au plus 30 jours après la fin du mois.

Selon le document consulté par l'APS, "sur un an, une contraction de 5,9% de l'activité économique est notée, en août 2020, sous l'effet de la baisse de l'activité du tertiaire (-5,5%), de l'administration publique (-17,7%) et du primaire (-15,2%)".

Il signale par ailleurs que le secondaire s'est consolidé de 4,1% sur la période".

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est contracté de 30,4%, en variation mensuelle, au mois d'août 2020, indique le Point mensuel qui explique que "cette contreperformance est due au sous-secteur de la pêche (- 34,0%) qu'à celui de l'élevage (-28,4%)".

Sur un an, ajoute t-il, "un repli de 15,2% du primaire est noté, en août 2020, en liaison avec la baisse de l'abattage contrôlé de viande (-9,6%) et de la pêche (-24,3%)".

En août 2020, l'activité du secondaire a affiché une baisse de 9,3% en variation mensuelle.

Cette situation est "essentiellement imputable à la fabrication de produits agroalimentaires (-9,8%), à la construction (- 18,5%) et à la +filature, tissage et ennoblissement textile+ (- 21%)", souligne t-on.

Toutefois, rapporte la DPEE, "les activités extractives (+9,8%), la +production et distribution d'électricité et de gaz+ (+4,5%) et la fabrication de produits chimiques de base (+4,8%) se sont bien comportées sur le mois. Sur un an, le secteur secondaire s'est consolidé de 4,1%, en août 2020".

Elle souligne que "cette amélioration est, principalement, attribuable aux activités extractives (+24,5%), à la +filature, tissage et ennoblissement textile+ (+62,1%) et à la +fabrication de savons, détergents et produits d'entretien+ (+162,9%).

Par contre, fait-elle observer, "la fabrication de produits agroalimentaires (-4,3%), la +métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux+ (- 26,3%), la fabrication de matériels de transport (-39,5%), le +raffinage du pétrole et cokéfaction+(-41,3%) et le « sciage et rabotage du bois+(-44,1%) ont enregistré des contreperformances sur la période"'.

En août toujours, le secteur tertiaire s'est replié de 2,0% en rythme mensuel, "en liaison avec les +activités spécialisées, scientifiques et techniques+ (-18,0%), le transport (-7,2%), les +activités financières et d'assurance+(-8,1%) et le commerce (-1,3%), dans une moindre mesure".

La DPEE note toutefois que ", l'+information et communication+ et les +activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives+ ont respectivement crû de 14,9% et 36,2%, sur la période".

Elle constate aussi que sur une base annuelle, "une baisse de 5,5% de l'activité du tertiaire, est notée en août 2020, imputable aux activités immobilières (-11,3%), au transport (-14,1%), aux +activités de services et de soutien de bureau+ (-17,1%), à l'enseignement (- 6,3%), au commerce (-2,1%), aux +activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives+(-58,6%) et aux +activités financières et d'assurance+ (-10,5%)".