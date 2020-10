Maroc: Début des qualifications régionales du "Défi de la lecture arabe "

Les qualifications régionales du "Défi de la lecture arabe" ont débuté, mercredi à Béni Mellal, à l'initiative de l'Académie régionale de l'Éducation et de la Formation (AREF) et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

Le coup d'envoi de cette édition a été donné par le directeur de l'AREF, Mustapha Slifani, en présence des élèves en lice qui représentent les cinq directions provinciales de la région, à savoir Azilal, Fqih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra et Khouribga.

Le directeur de l'Académie a indiqué que l'organisation de ce concours se veut une occasion pour souligner les efforts dévoués du Royaume ainsi que ses résultats probants obtenus dans les précédentes éditions de ce concours et "qui sont très distingués".

Il a mis en avant l'importance de ce concours pédagogique, qui s'inscrit dans la lignée d'autres projets nationaux pionniers pour le développement des compétences d'auto-apprentissage, de la compréhension et de la rhétorique chez les apprenants, en hissant le niveau de la lecture parmi les élèves et leur niveau de maîtrise des langues, en particulier, l'arabe et la langue amazighe, "qui sont les clés de la réussite d'une école de qualité".

La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé mercredi son soutien au candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden et à sa colistière Kamala Harris, en affirmant qu'ils permettraient à l'Amérique "de commencer" à guérir après le mandat de Donald Trump.

La musicienne aux dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux avait déjà laissé entendre qu'elle souhaitait s'engager en faveur du candidat démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Mais elle n'avait pas encore fait d'annonce formelle. C'est la première fois qu'elle soutient publiquement un candidat à la présidentielle américaine. "Je serai fière de voter pour Joe Biden et Kamala Harris", a-t-elle confié au magazine V, qui a publié en ligne un extrait de son prochain numéro hiver 2020.

"Sous leur direction, je suis convaincue que l'Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin", a poursuivi la chanteuse. "Le changement dont nous avons le plus besoin, c'est d'élire un président qui reconnaisse que les gens de couleurs méritent de se sentir en sécurité et représentés, que les femmes méritent le droit de décider de ce qui arrive à leur corps. Tout le monde mérite un gouvernement qui prenne les risques sanitaires mondiaux au sérieux et donne la priorité à la vie de son peuple", a-t-elle déclaré.