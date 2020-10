Sénégal: Vol de bétail - Goudomp se dote d'un plan d'actions pour endiguer le fléau

Situé dans la région de Sédhiou, les populations du département de Goudomp sont confrontées au vol de bétail. Pour juguler le phénomène qui prend les allures d'un fléau, autorités administratives et locales ainsi que les acteurs, appuyés par l'Agence nationale pour la relance économique et sociale de la Casamance (Anrac), ont adopté un plan d'actions avec quatre activités prioritaires pour le dernier trimestre de 2020.

Mercredi dernier, Goudomp a abrité un Comité départemental de développement (Cdd) consacré à la lutte contre le vol de bétail. À cette occasion, Ansou Sané, le Directeur général de l'Anrac, a indiqué qu'un budget de huit millions de FCfa est disponible pour l'opérationnalisation du plan d'actions prioritaire. Dans cette partie du Sénégal, le vol de bétail est lié à plusieurs causes dont l'insécurité due à la porosité des frontières avec la Guinée-Bissau, le trafic d'armes légères qui sévit dans la zone ou encore le trafic de drogue.

Pour y apporter des solutions, l'Anrac, en collaboration avec les autorités administratives, locales et les acteurs, avait mis en place, à l'issue d'un atelier tenu le 2 septembre 2019, un plan d'actions. Un an plus tard, pour matérialiser ce plan, les acteurs ont identifié des activités prioritaires. Il s'agit du renforcement de la sensibilisation, du développement de la culture du renseignement, de la redynamisation des cadres de concertation des chefs de village et leaders transfrontaliers, des Comités de gestion de paix (Cgp) dans le Balantacounda et dans le Brassou, du renforcement des capacités des membres des nouveaux Cgp en technique de prévention et gestion des conflits et en technique de planification et suivi évaluation, le développement d'un partenariat avec l'Union transfrontalière des associations des radios communautaires (Utrac) pour la diffusion d'informations sur le vol de bétail.

Ces mesures validées lors du Comité départemental de développement pour les trois derniers mois (octobre, novembre et décembre) de l'année 2020 devraient permettre de circonscrire le phénomène de vol de bétail à défaut de l'endiguer. «Du 20 février au 6 septembre 2020, 317 têtes de bétail ont été volées dans le département de Goudomp. Et seules 81 bêtes ont été retrouvées », a regretté Jean-Séraphin Mané, président du Comité d'alerte et de veille contre le vol de bétail.

L'Anrac a ainsi décidé d'appuyer le fonctionnement de ces comités de veille et d'alerte à hauteur d'un million de FCfa. « Ils font un travail de prévention, d'information auprès des autorités. Ils sont en avant-première dans cette lutte », a justifié Ansou Sané. À la fin des travaux, les participants ont demandé l'installation d'un cantonnement militaire à Goudomp, l'érection d'un consulat pour faciliter les signalements de vols et les démarches administratives et la réactualisation du traçage de la frontière sénégalo-guinéenne.