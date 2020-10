Angola: Le Président angolais salue la contribution des Forces armées angolaises

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué vendredi la contribution des Forces armées angolaises (FAA) et d'autres membres des organisations de sécurité et d'ordre interne dans la prévention et la lutte contre les effets du Covid-19.

Dans un message à l'occasion du 29e anniversaire de la création des FAA, qui a été célébré le même jour, João Lourenço souligne que cette date est commémorée à un moment où l'humanité, en général, et l'Angola en particulier, sont confrontés aux effets néfastes de la pandémie.

Le commandant en chef des FAA mentionne, dans le message auquel l'Angop a eu accès, que sur les différents champs de bataille, les forces armées angolaises ont été en mesure d'interpréter fidèlement les souhaits et les aspirations les plus profondes du peuple angolais, avec leurs sacrifice, permettant d'atteindre la paix définitive, en 2002 ".

Le Chef de l'Etat souligne que, grâce au dévouement total à la lutte, l'intégrité de la patrie a été fermement préservée, précisant qu'aujourd'hui il est du devoir moral de l'ensemble de la nation angolaise de «rendre un hommage mérité de profond respect, d'admiration et de reconnaissance à ces courageux combattants pour leurs actes pour la défense de la patrie ».

«En cette date mémorable, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations aux généraux et amiraux, aux officiers supérieurs, capitaines et subalternes, aux sergents, soldats et travailleurs civils des Forces armées angolaises», lit-on dans le message.

Le Président de la République exprime sa pleine conviction que, comme par le passé, les FAA continueront à être à la hauteur de leur mission difficile mais noble, animée par le slogan "La Patrie ne mendie pas, mais ordonne!".