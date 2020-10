Cote d'Ivoire: Des jeunes recrutés pour brûler l'Assemblée nationale, la présidence selon Alpha Yaya Touré au sujet du meeting de l' opposition du 10 octobre 2020

Lors d'un point de presse animé le vendredi 9 octobre 2020 devant la façade de l'Assemblée nationale d'Abidjan, le député- Maire de Gbon Touré Alpha Yaya, président de la plateforme pour la victoire du Rhdp, s'est prononcé sur le meeting de l'opposition prévu pour ce samedi 10 octobre 2020 au Stade Félix Houphouët Boigny.

« Quand Guikahué invite les militants à un meeting au stade Félix Houphouët Boigny et qu'il ose dire qu'après le meeting les gens resteront au Plateau, vous comprenez bien que c'est une insurrection populaire qui est en vue. Après enquête nous avons su que plusieurs jeunes sont recrutés actuellement pour brûler l'assemblée nationale, pour brûler la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous jeunes du Rhdp nous ne pouvons en aucun cas accepter la destruction de tout ce qui a été construit en 9 ans par le président Alassane Ouattara. S'ils veulent battre Alassane Ouattara nous les invitons dans les urnes » a introduit l'honorable Touré Alpha Yaya.

Pour lui l'opposition n'a plus d'argument contre le bilan du président Alassane Ouattara et refuse d'aller à l'élection présidentielle.

« Je voudrais interpeller l'opinion nationale et internationale que nous jeunes du Rhdp nous sommes pour la non-violence, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la continuation des grands projets entamés par le président Alassane Ouattara et nous sommes pour la paix et la cohésion sociale. Alors j'invite l'opposition a plus de sagesse et j'invite également tous les militants du Rhdp à rester demain chez eux car il est très facile de détruire mais difficile de construire » a laissé entendre le député-maire de la commune de Gbon.

Pour sa part, Patrick Zasso Cyber activiste a dit : « Nous avons été victimes des différentes crises politiques dans ce pays. Aujourd'hui la mission de notre génération avec à la tête l'honorable (Ndlr : Touré Alpha Yaya) est de protéger aujourd'hui les générations actuelles. Nous voulons demander à l'opposition d'être un peu civilisée. Il faut qu'on fasse la politique avec élégance. Les ivoiriens sont fatigués de mourir, trop de jeunes sont morts des intérêts égoïstes et malhonnêtes de nos hommes politiques. Guikahué, Bédié et Soro ont déjà tout obtenu. Nous leur demandons pardon, la vie de notre génération compte beaucoup. Nous ne voulons plus de mort dans ce pays ».

Poursuivant, Zasso Patrick a ajouté : « 2020 il y aura les élections (... ) Dites à vos enfants que Guikahué dit demain, ils vont les enfermer ici dans le stade, je ne sais pas combien de jours ils vont faire dedans. Ils veulent nous ramener à ce qui s'est passé en Guinée avec Dadis Camara où il enfermait les gens dans des stades, manipuler certains mercenaires, certains soldats inconscients qui n'ont encore rien compris et qui jouent le jeu de certains hommes politiques et qui oublient qu'eux même ont des familles. Parce que dans notre République il y a encore des officiers, certains militaires et autres qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Nous voulons leur dire demain que nous ne voulons plus voir le sang couler ».

« Quelle que soit la situation je donnerais ma vie pour le Rhdp. Parce que c'est dans cette vie là que je vois mes enfants grandir. Sans le Rhdp tous mes enfants seraient morts, tués, violés, parce que j'ai une fille qu'est ce qu'on allait faire d'elle ? Je refuse, je dis non à la violence et place maintenant à la stabilité car nous voulons l'émergence, nous voulons que ce pays continue à évoluer je suis fier et je tape ma poitrine pour dire que j'ai l'un des plus beaux pays en Afrique », a conclu Gallantez Viviane, une militante du Rhdp.