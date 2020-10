Soudan: La Suisse débloque un million de francs pour aider le pays frappé par des inondations

communiqué de presse

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 09 October 2020 / PRN Africa / -- La secrétaire d'Etat du DFAE Krystyna Marty a reçu le ministre des affaires étrangères du Soudan, Omer Gamareldin Ismail, vendredi à Berne. Différents thèmes ont été discutés en présence de la directrice de la DDC, Patricia Danzi, et d'autres représentants des services de l'administration fédérale. A l'occasion de cette visite, l'Aide humanitaire de la Confédération a annoncé qu'elle débloquait un million de francs pour venir en aide au Soudan qui a été récemment frappé par des inondations meurtrières.

Cette rencontre a eu lieu vendredi matin au Palais fédéral. Il s'agissait de la deuxième visite du ministre soudanais à Berne en l'espace de deux semaines. Cette rencontre a été l'occasion pour la secrétaire d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de saluer la signature de l'accord de paix de Juba du 3 octobre dernier, d'affirmer le soutien de la Suisse au processus de transition politique en cours au Soudan et d'évoquer des pistes pour une collaboration future dans le domaine de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, de la politique de paix et de la migration.

Concernant la situation économique, la secrétaire d'Etat a salué les efforts de réforme du Soudan en vue d'une solution pour remédier à son endettement, tout comme les ambitions des autorités de renouer avec les institutions financières internationales à cet effet.

Dans l'immédiat et pour soulager les populations touchées de plein fouet par des inondations meurtrières, l'Aide humanitaire de la Confédération a annoncé une contribution additionnelle d'un million de francs au Sudan Humanitarian Fund. Géré par l'ONU, ce fond permet de financer les opérations d'urgence. En outre, deux spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire se sont rendus sur place pour apporter une assistance dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le pays de l'Est africain a été frappé par de violentes inondations en septembre dernier provoquant des dizaines de morts.

Pour rappel, la Direction du développement et de la coopération (DDC) est engagée depuis 1994 au Soudan. Avant cette catastrophe, elle avait déjà consacré un budget annuel (2020) de 9,3 millions de francs pour ses activités au Soudan. Avec cette nouvelle contribution, elle porte ce chiffre à 10,3 millions de francs.