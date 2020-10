Cote d'Ivoire: Promotion des TPE/PME - Le ministre Félix Anoblé lance le réseau de mentors de l'Agence Côte d'Ivoire PME

Le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé a procédé, le mardi 6 octobre 2020, à Abidjan-Plateau au lancement officiel du réseau de mentors de l'Agence Côte d'Ivoire PME dénommé « Club M ». Mais avant, il s'est imprégné de l'activité de démonstration du savoir-faire des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) dénommée « Démo Day ».

« En initiant la création d'un réseau de mentors composé de dirigeants de grandes entreprises reconnues au plan national et international pour leur leadership gagnant, l'Agence Côte d'Ivoire PME vient ainsi renforcer la chaine d'accompagnement des PME par un dispositif efficace, mais peu connu dans nos modèles de gestion classiques (...) Assurément la création de ce club de Mentors contribuera à renforcer les efforts déjà consentis par le Gouvernement pour permettre aux TPE et PME de franchir le cap de l'amorçage et se maintenir durablement en activité tout en expérimentant la croissance », s'est réjoui le ministre Félix Anoblé. Et d'expliquer que le mentorat vise à accompagner, de façon bénévole, des entrepreneurs sélectionnés sur la base du potentiel de leurs projets. Avec la mise en place de cette initiative, il a dit espérer, au regard de la diversité et de la richesse des acteurs qui composent ce Club, que l'ensemble des défis majeurs qui contrarient la croissance des PME seront pris en charge par les Mentors.

Poursuivant, il a félicité et remercié tous les chefs d'entreprises qui ont fait confiance à l'Agence Côte d'Ivoire PME et qui ont accepté de faire partie de ce club, en vue d'apporter gracieusement leur encadrement aux PME. Aux vingt dirigeants de grandes entreprises, le ministre Anoblé dira à propos de la mise en place du « Club d'honneur » de l'Agence : « Ce Club qui en raison de sa forte capacité de plaidoyer et lobbying, représente le « collectif d'Ambassadeurs » de l'Agence auprès de l'écosystème. Merci chers Ambassadeurs et membres du Club d'honneur pour votre disponibilité ».

Avant le premier responsable de la promotion des PME, le président du Conseil de Surveillance de l'Agence Côte d'Ivoire PME a tenu à rendre un hommage appuyé à la vingtaine de chefs d'entreprises de renom qui, au-delà du mentorat, ont également accepté de former « le Club d'honneur » de l'Agence. « Ce Club est en réalité un cercle élitique de dirigeants d'entreprises déterminantes pour l'écosystème entrepreneurial, ayant une forte capacité d'accompagnement des TPE/PME ivoiriennes », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le Directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire a indiqué que son institution a décidé d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles, notamment sur la question du financement des PME.

C'est précisément à l'espace « Les Jardins du Rail » que l'Agence CI PME en partenariat avec la GIZ a organisé cette journée d'exposition pour révéler au grand public, la qualité des produits et services issus de la créativité des TPE de l'agro-alimentaire et du tourisme constituant la 1ère Cohorte du Programme d'Appui à la Productivité (PAP).

La première édition de cette journée d'exposition dénommé « DEMO DAY », aura répondu à l'attente des visiteurs qui sont venus découvrir le savoir-faire de ces entrepreneurs ivoiriens. Toute chose qui se démontrait, à travers des achats de produits et des prises de rendez-vous lors de la visite des stands. Cette journée de démonstration du savoir-faire de 75 TPE de l'Agro-alimentaire et du tourisme a été également marquée par la tenue de panels et d'une compétition de pitch projets.

A travers cette compétition, l'Agence Côte d'Ivoire PME entend ainsi accompagner entre autres les bénéficiaires à acquérir des partenariats commerciaux, financiers, stratégiques et techniques. Et par ailleurs, à accroitre leur revenu, à améliorer les emplois existants et à en créer au sein des TPE bénéficiaires.

S'agissant des panels, il faut souligner le premier panel a porté sur le thème « Marketing des TPE face aux multinationales » quand le 2ème thème a traité de la problématique des mécanismes de financement des TPE en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de souligner que toutes les TPE sélectionnées ont bénéficié durant le programme de l'accompagnement continu de l'expert Octave Niamie, basé au Canada, titulaire d'un doctorat en administration des affaires et passionné par l'entrepreneuriat.

Pour rappel, le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME est un projet de l'Agence CI PME initié en collaboration avec la GIZ qui a pour but de contribuer à la création de valeur, d'emplois décents et de croissance en Côte d'Ivoire. Il intègre une politique du genre en sélectionnant systématiquement au moins 35% de bénéficiaires femmes d'une part et 400 travailleurs de TPE (dont au moins 120 femmes, soit 35% des bénéficiaires) d'autre part.