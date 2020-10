Egypte: Renforcement de la gouvernance pour promouvoir l'efficacité des dépenses publiques

Renforcement de la gouvernance pour promouvoir l'efficacité des dépenses publiques

Le ministre des Finances Mohamed Maait a affirmé que l'Etat comptait sur le rôle central des directeurs et contrôleurs financiers au sein des autorités administratives pour renforcer la gouvernance du système des dépenses et des recettes, d'une manière qui contribue à promouvoir l'efficacité de la performance financière et la rationalisation des dépenses publiques.

M. Maait a souligné, lors de l'inauguration du deuxième forum sur la connaissance et l'application, organisé par le département des comptes et les directions financières à Charm el-Cheikh, en présence du gouverneur du Sud-Sinaï Khaled Fouda, la nécessité de prendre des mesures nécessaires dans le secteur des comptes et les départements financiers afin d'assurer l'unification des principes dans les questions financières au sein des autorités administratives

Pour sa part, le gouverneur du Sud-Sinaï s'est félicité de l'organisation du forum sur la connaissances et l'application à Charm el-Cheikh, coïncidant avec la commémoration de la victoire d'octobre, louant la coopération fructueuse entre le ministère des Finances et le gouvernorat du Sud-Sinaï, qui a contribué à la mise en œuvre de projets de développement conformément à la vision de "l'Égypte 2030".