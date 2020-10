Afrique: Reconnaissance au Chef de l'Etat - Le Premier ministre Hamed Bakayoko salue le courage et l'abnégation au travail des commerçants

Au cours d'une cérémonie d'hommage et de reconnaissance de la Fédération Nationale des Commerçants de Côte d'Ivoire (FENACCI) au Président de la République, Alassane Ouattara, le 8 octobre 2020 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a salué le courage et l'abnégation au travail des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire.

« C'est vous les plus grandes valeurs de la Côte d'Ivoire, parce que chacun de vous arrive à entreprendre et à mener à bien son commerce. Je salue votre travail. J'exprime tout mon respect aux braves commerçantes et commerçants que vous êtes », a encouragé Hamed Bakayoko.

Le Chef du gouvernement s'est réjoui de cette grande mobilisation des acteurs du commerce ; et a promis de traduire fidèlement au Chef de l'Etat le message de soutien que cette corporation a décidé de lui apporter. Hamed Bakayoko a demandé aux commerçants de continuer à faire confiance au Président Alassane Ouattara grâce à qui les réformes initiées dans le secteur ont contribué à l'amélioration du climat des affaires.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a rappelé qu'après une crise post-électorale en 2011 qui a fortement affecté le secteur du commerce, la Côte d'Ivoire a su rebondir. Le pays a enregistré, a-t-il dit, des performances économiques remarquables sous le leadership du Président Ouattara.

Selon le ministre, la politique de modernisation et de développement du commerce intérieur et du commerce extérieur a permis d'enregistrer une croissance de 8,6% en 2019, contre 1,4% en 2012 et sa contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) est passée de 9,9% en 2012, à 18% en 2019.

Au nom des acteurs du commerce, le président de la FENACCI, Farikou Soumahoro, a rendu hommage au Chef de l'Etat. Il a salué les réformes initiées qui ont permis de booster le commerce en Côte d'Ivoire.