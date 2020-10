Cote d'Ivoire: Processus électoral - 25 agents enquêteurs formés à la justice transitionnelle

La prévention et la paix durable exigent que l'on s'attaque aux crimes de masse, héritage des conflits afin de rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. C'est dans ce cadre que l'Ong Aide, Assistance et Développement Communautaire de Côte d'Ivoire (Adc-Ci) a organisé du 1er au 2 octobre 2020, à Abidjan-Cocody, un atelier de formation des agents enquêteurs pour mener l'étude diagnostique ou un audit social sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire.

Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre du projet portant sur : « Les Organisations de la société civile (Osc) engagées pour une justice transitionnelle vraie en Côte d'Ivoire (Oscejtv-Ci) ». C'est un projet financé par le Fonds d'héritage pour la justice transitionnelle en Afrique (Atjlf).

Pendant deux jours, 25 personnes dont 20 agents enquêteurs ont été formés sur la méthodologie de l'étude en œuvre dans le cadre de la justice transitionnelle afin de mener à bien l'audit social en Côte d'Ivoire.

Selon Mozart Kouassi, président de l'Ong Adc-Ci, dans la plupart des pays en transition post-conflit, l'on a souvent besoin d'une réforme de fond qui va bien au-delà d'une réforme institutionnelle, compte tenu des difficultés courantes observées : les défis liés à l'indemnisation, l'échec du processus de garanties de non répétition, le problème de réconciliation nationale et de la recherche de vérité, qui en découlent dans les domaines politique, juridique, sécuritaire et socio-économique.

C'est pourquoi il est apparu important de former les acteurs à un audit social et la mise en œuvre de la justice transitionnelle car la paix et la justice sont des impératives et elles se renforcent mutuellement.

Cet atelier de formation des agents enquêteurs s'inscrit dans cette dynamique.