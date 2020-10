Cote d'Ivoire: Basket-ball (Tournoi fédéral) - Un avant-goût de la nouvelle saison

Le président El Hadj Mahama Coulibaly a hâte de faire la fête au palais des Sports. « La Covid-19 existe certes, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Et puis, ne dit-on pas qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie ? Le coronavirus ne doit pas tuer notre basket-ball. En plus, il est prouvé qu'on peut jouer sans mettre en danger la santé des uns et des autres. Pourvu qu'on respecte à la lettre les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires », explique le patron de la balle au panier.

En tout cas, si tout se passe comme prévu, les basketteurs de Côte d'Ivoire vont retrouver les parquets des salles du palais des Sports de Treichville. L'assurance a été donnée mercredi au cours d'une rencontre avec la presse, au siège de la faîtière.

« Il s'agit d'un tournoi fédéral que nous allons organiser du 10 au 11 octobre au palais des sports. Cette compétition sera pour nous un véritable test en vue de la saison 2020-2021. Vous êtes sans ignorer que la pandémie qui bouleverse le monde nous oblige à pratiquer le sport autrement. Désormais, il faut appliquer des tests Covid-19 sur tous les acteurs, prendre leur tension, porter des cache-nez, etc. Nous allons expérimenter tout cela », a rassuré Mahama Coulibaly, qui s'attend à quelques centaines de fanatiques autour de l'événement.

En plus, bien sûr, des acteurs directs que sont les joueurs, encadreurs, officiels (environ 200 personnes). En attraction samedi, au Hall 1 des sports, il y aura la première rencontre (demi-finale) qui opposera le Csa Treichville en Dames et la formation de l'Ue 3A à partir de (14h Gmt). La deuxième demi-finale Dames (Abc-Nca) est fixée à 18h00 Gmt. Chez les Hommes, on aura le Csa T. face au Séwé (16h) et Abc contre Biafra (20h).

Selon Paul Yao, le secrétaire général de la Fibb désigné commissaire du tournoi, les équipes vaincues participeront à un match de classement pour déterminer le 3e et le 4e du tournoi. « La participation à ce tournoi est gratuite pour les équipes et pour le public qui est invité à retirer son carton d'invitation.

« Compte tenu de la situation qui est particulière, l'accès à la salle de jeu et aux tribunes se fera sur présentation d'une carte d'invitation », précise le président de la Fibb, qui invite les équipes à passer retirer leurs cartons d'invitation au siège de la fédération, à Treichville (face de la clinique Hôtel Dieu).