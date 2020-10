Maroc: Le Discours Royal attire l'attention sur l'ampleur des responsabilités en cette conjoncture exceptionnelle (universitaire)

Rabat — Le Discours adressé vendredi au parlement, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature attire l'attention sur l'ampleur des responsabilités en cette conjoncture exceptionnelle en raison des répercussions du coronavirus, a affirmé l'universitaire Omar El Asri.

Dans une déclaration à la MAP, ce professeur de droit à l'université Mohammed V Souissi-Rabat a souligné que le Souverain a insisté sur la nécessité de stimuler l'économie, de renforcer la protection sociale et de pallier les dysfonctionnements et les déficits à travers la mise en place d'un plan de relance de l'économie et un grand projet de généralisation de la couverture sociale.

SM le Roi a aussi mis l'accent sur l'importance d'adopter les principes de bonne gouvernance et de mener une réforme des établissements publics en vue d'accompagner la mise en place du nouveau modèle de développement, a-t-il poursuivi, soulignant que le Souverain a relevé que le plan de relance de l'économie repose sur la Fonds Mohammed VI pour l'Investissement qui s'impose comme un modèle de bonne gouvernance, d'efficience et de transparence.

Le Discours Royal a en outre mis l'accent sur l'importance qui doit être accordée à l'agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique dans le but de valoriser la production agricole nationale et faciliter le processus d'insertion professionnelle en milieu rural, a dit M. El Asri, ajoutant que SM le Roi a appelé également à promouvoir les secteurs productifs tels que l'industrie, le tourisme ou encore les infrastructures et à soutenir le tissu des PME.