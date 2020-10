Afrique de l'Ouest: Coopération - La Côte d'Ivoire reprend les transactions économiques avec le Mali

Dans un communiqué rendu public le mercredi 7 octobre 2020, le ministre de l'Economie et desFfinances, Adama Coulibaly, a porté à la connaissance de toutes les instances financières nationales de la reprise des transactions financières et flux économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la levée des sanctions annoncée le lundi 5 octobre 2020, par les Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) à l'encontre de l'Etat malien.

Les institutions concernées par l'application de ladite mesure sont, entre autres, les administrations financières publiques sur le territoire national, les Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) et les Sociétés de gestion d'organisme de placement collectif en valeur mobilière (Sgo) sur le territoire national et enfin, toutes autres institutions financières et acteurs du marché financier sur le territoire national.