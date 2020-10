Cote d'Ivoire: Dr Séhi Bi Tra Jamal (sociologue, spécialiste en développement économique et social) - «La prise en charge d'un enfant en situation de handicap doit être une nécessité pour les parents»

interview

Le sociologue parle de l'implication des parents dans la prise en charge de leurs enfants souffrant d'un handicap.

Les parents abandonnent de plus en plus leurs enfants handicapés ou qui souffrent de déficience psychique. Quel regard le spécialiste que vous êtes portez-vous sur ce fait de société ?

Ce triste constat échappe difficilement à tous ceux que j'appelle les ingénieurs du social. Au nombre de ceux-là, figurent en bonne place nous les sociologues. Le phénomène que vous évoquez s'inscrit dans ce que nous qualifions de "Crise du lien social". Entendez par là le délitement des valeurs sociales et culturelles dans une société en constante mutation. Il est plus visible dans les sociétés où les offres institutionnelles de prise en charge de ces cas sociaux restent insuffisantes voire inaccessibles. Les pays sous-développés comme la Côte d'Ivoire sont les moins équipés pour faire face à cette situation. Malheureusement.

Quelles raisons pourraient l'expliquer ?

Comme vous le savez, l'enfant fait partie des privilégiés offerts à l'Homme pour se dilater dans le temps, pour nier sa mort qui est, pourtant, une certitude ; donc inévitable. Autrement dit, l'antidote de la finitude d'un être humain et partant de la société est la procréation qui engendre de nouvelles relations entre les adultes (homme-femme) et leur descendance (enfants). Dès sa naissance, l'enfant expose ses parents à différentes réactions de leur entourage. Quand l'enfant est dit "normal", ses parents s'attirent des commentaires élogieux ou de l'indifférence quand c'est le contraire. Quant aux parents d'enfants en situation de handicap moteur lourd, ils sont tenus par des regards condescendants ou régulièrement victimes des railleries de leur entourage. Ce que bien des parents ont du mal à supporter ; longtemps. Y en a qui n'hésitent pas alors à opter pour l'abandon des enfants ; comme vous le dites.

La loi prévoit-elle des sanctions contre de tels parents ?

Pour parler comme Joseph Shapiro, on peut dire que « tous les handicapés partagent une expérience commune, celle de la discrimination ». A partir de ce constat, les sanctions doivent s'inscrire dans une approche plus globale ; c'est-à-dire au-delà des parents biologiques ou sociologiques. Dans tous les cas, les droits des personnes handicapées ne sont pas différents de ceux des autres citoyens. La seule différence réside dans le fait que ces personnes ont d'autres besoins spécifiques ; liés à leur état. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Unesco. Tout le monde doit respecter et veiller à leurs droits, y compris les parents et autres acteurs du social.

Quel rôle les parents doivent-ils jouer dans la prise en charge de ces enfants ?

Si pour un enfant normal, les parents s'obligent à donner de l'affection, la prise en charge économique et sociale tout en s'évertuant à faire d'eux des adultes de demain à travers la socialisation ; pour un enfant en situation de handicap, cette responsabilité est plus qu'une nécessité, un impératif même. Je le dis parce que ce type d'enfant ne peut rien faire sans assistance. Ne pas répondre à ses attentes et besoins, c'est le condamner à demeurer dans l'indignité. Ici, le mot parent prend tout son sens : aimer, protéger et éduquer.

L'insertion sociale est-elle possible pour cette catégorie de personnes victimes d'un quelconque handicap ?

Bien sûr que oui ! Il suffit que les aînés (parents, éducateurs spécialisés, responsables politiques et administratifs, etc.) le veuillent et créent des conditions de leur intégration dans le système productif.

L'Etat a créé des structures d'accueil pour ces enfants, même abandonnés. Pensez-vous qu'elles soient capables de créer de réelles conditions d'épanouissement de ces enfants ?

Je l'ai dit au début de nos échanges, lorsqu'un enfant vient au monde, il est accueilli par des aînés sociaux qui ont la responsabilité de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il soit autonome. On parle alors de socialisation. Dans ce processus, la famille joue un rôle très important. Mais si pour une raison quelconque, ce filet de sécurité cède, l'Etat qui est la forme moderne de la famille prend le relai en créant des structures qui correspondent aux besoins de socialisation des citoyens. L'enfant en situation de handicap en fait partie. C'est pourquoi, pour répondre à leurs besoins spécifiques, l'Etat met en place ou suscite la création de structures spécialisées. Comme les parents le sont dans nos différentes familles, ces structures fonctionnement avec des éducateurs spécialisés formés pour identifier et combler les attentes de ces enfants en situation de handicap. Ceux-là n'abandonnent jamais ces enfants. Au contraire, ils les aident efficacement à vivre et devenir des personnes de valeur ; malgré leur handicap.

Des enfants abandonnés peuvent-ils être un danger ou une opportunité pour la société ?

Une société normale est faite de plusieurs couches de filets de sécurité. Si la première couche, la famille (celle qui accueille l'enfant dès sa naissance), est défaillante et abandonne sa progéniture, elle devrait normalement atterrir dans une autre couche de filet de sécurité. Dans un tel contexte, l'enfant devient toujours une chance pour la société. Mais, si la société manque d'inventivité et à ses obligations, l'avenir de cet être fragile devient sombre puisque ceux qui, plutôt que de construire cet avenir, l'ont détruit, brisé. Hélas. Dans ce cas, la société devrait s'en prendre à elle-même.