Madagascar: Bilan Covid-19 - Deux décès et vingt-deux nouveaux cas détectés

Deux décès dus au coronavirus ont été annoncés, hier. Survenus à Analamanga, ils portent à 237 le nombre de personnes décédées de la Covid-19.

Deux-cent-cinquante-neuf tests ont été effectués, dont deux-cent-quatre PCR et cinquante-cinq GeneXpert, ayant permis de détecter vingt-deux nouveaux cas. « Il y en a eu cinq à Analamanga, mais il y a aussi dix huit personnes guéries et neuf personnes présentant une forme grave. Aucun nouveau cas dans la région de Vakinankaratra où l'on enregistre aussi 22 guérisons et une forme grave. Alaotra Mangoro a six 6 nouveaux cas, dont quatre à Ambatondrazaka et deux à Moramanga. L'on note deux nouveaux cas à Matsiatra Ambony, un à Atsimo Andrefana, cinq dans la région DIANA et deux dans la SAVA », précise la Professeure Vololontiana Hanta.

Le taux de positivité dans le pays est actuellement à 8,45%. Depuis le début du mois de mars jusqu'à avanthier, soixante-quatorze-mille deux-cent-vingt-quatre tests PCR et huit-mille-cinq-cent cinquante-deux tests GeneXpert ont été effectués. Au total, le pays compte seize-mille-six-cent-soixante seize personnes atteintes de Covid-19. Quinze-mille-neuf cent-dix-sept sont guéries et quatre-cent-trente-un sont en traitement. Dix-sept personnes présentent des formes graves.