Madagascar: Institutions - Le Sénat tel qu'ailleurs

La chronique hebdomadaire de Tom Andriamanoro s'ouvre sur le Sénat, autrement appelé Chambre Haute, pour rappeler dans un bref historique, sa véritable mission et son rôle dans une République. Le chroniqueur poursuit aussi sa série sur les Iles, avec une présentation de l'Ile de glace, Islande, puis revient sur la Fête annuelle de la bière, l'Oktoberfest allemand, et évoque l'incompréhensible lien qui unit une otage à son bourreau.

Les soubresauts d'une Chambre Haute appelée, non point à disparaître, du moins pas encore, mais à ne plus être tout à fait ce qu'elle était, accaparent une partie de l'actualité politique malgache. Et il en sera ainsi, au moins jusqu'au 11 décembre, car les jeux seront alors faits, définitivement. Et l'on pourra parodier une phrase célèbre de l'Histoire de France en clamant : « Le Sénat est mort, vive le Sénat ! »

En attendant cette échéance, il ne peut qu'être instructif de partir à la découverte de l'original d'une institution que se sont appropriés beaucoup de pays africains dont Madagascar, lesquels en ont adopté la forme, sans s'aventurer trop loin dans les arcanes du fond. Peut-être aurait-il fallu pour ce faire, bien assimiler certains aspects de la culture française et réussir leur tropicalisation. Impossible, car l'immeuble vert d'Anosy ne sera jamais une copie réussie du prestigieux Palais du Luxembourg, inamovible adresse d'un Sénat français qui a su résister à tous les vents et à toutes les marées.

Car depuis sa mise en place en 1875 par la troisième République, pour s'attirer les bonnes grâces des monarchistes, l'existence du Sénat n'a jamais fait l'unanimité en France. En 1998, Lionel Jospin alors Premier ministre y voyait « une anomalie dans une démocratie ». Et tout récemment, sa suppression a été l'une des revendications des « gilets jaunes ». La critique la plus impitoyable a, en son temps, été celle du président Edouard Herriot qui voyait dans le Sénat « une assemblée d'hommes à idées fixes, dont les méfaits sont heureusement compensés par une forte mortalité ».

Pour d'autres, au contraire, « le Sénat est un indispensable contre-pouvoir ». Cette définition est prise à contresens par certains bords politiques, car dans le contexte français, elle n'a jamais été synonyme d'une opposition frontale (fanoherana bontolo ) ou systématique. Elle ferait plutôt référence à une garantie de stabilité des institutions. Mais il faut reconnaître que le Sénat français a toujours souffert d'un déficit de légitimité et de notoriété par rapport à l'Assemblée nationale. Pendant ces dernières années, le Sénat a réussi à démontrer qu'il n'était pas « une maison de retraite pour vétérans de la politique ». Selon l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Uvoas, « en particulier au cours de cette législature, le Sénat a montré le rôle indispensable qui est le sien ».

La mission première du Sénat a rapport avec la rédaction et l'adoption des textes de loi. Pour être adoptés, les projets et propositions de loi doivent être votés dans les mêmes termes, à la virgule près, par les deux Chambres qui examinent le texte alternativement. En cas de désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Le Sénat ne dispose donc pas de droit de veto sur un texte avec lequel il serait en total désaccord. Conscients de cette limite, les Sénateurs préfèrent généralement la négociation à l'opposition frontale, y compris lorsque le Sénat n'est pas de la même couleur politique que le gouvernement.

Le recours à la procédure du « dernier mot à l'Assemblée nationale » n'a ainsi été utilisé que sur environ 25% des textes depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les trois quarts restants ont été adoptés grâce à la navette parlementaire ou à un accord en commission mixte paritaire. Par delà les procédures, l'esprit constructif prévaut donc dans les deux Chambres, ne laissant guère de place à de quelconques velléités d'obstruction systématique.

Lorsque les deux Chambres sont du même bord, les statistiques montrent qu'environ 90% des amendements du Sénat sont repris à l'Assemblée nationale. Dans le cas inverse, plus de la moitié finissent néanmoins par être adoptés. En séance, indépendance d'esprit et liberté de vote prennent le pas sur les consignes partisanes, ce qui est loin des pratiques qui ont souvent cours à l'Assemblée nationale.

Imprégné de courtoisie

Moins médiatisé et imprégné d'une courtoisie qui tranche avec les heurts entre députés, le Sénat met un point d'honneur à se consacrer plus sereinement à la rédaction des textes de loi. « Le Sénat impose un ralentissement utile au choix des bons mots. Ils doivent être judicieusement choisis, car la loi va ensuite être interprétée par le juge ». Est-ce aussi la préoccupation des Chambres dites « hautes » sous d'autres latitudes, dont la nôtre ? On peut en douter, très peu de nos sénateurs ayant une vocation de linguiste.

Selon le constitutionnaliste Dominique Rousseau, « les sénateurs sont certainement plus attentifs au choix des adverbes, à la place d'une virgule. Les rapports du Sénat sont souvent mieux construits, mieux rédigés, et plus précis que ceux de l'Assemblée nationale ». Les sénateurs français aiment rappeler cette anecdote venue d'Outre-Atlantique, selon laquelle Thomas Jefferson demanda un jour à Georges Washington à quoi pouvait bien servir le Sénat ? Ce faisant, il versait son thé dans une soucoupe pour le faire refroidir. Georges Washington lui répondit : « Vous venez de répondre vous-même à votre question. Le Sénat est comme cette soucoupe, nous y versons les textes législatifs pour les laisser refroidir. ».

La deuxième grande prérogative exercée par le Sénat concerne le contrôle de l'action du gouvernement. Tous les jeudis, les sénateurs interpellent les ministres, comme le font les députés le mardi. Lors de l'exercice 2019-2020, ils ont posé pas moins de cinq mille questions écrites au gouvernement. Les sénateurs peuvent aussi créer des missions d'information ou des commissions d'enquête par lesquelles le Sénat exerce pleinement son rôle de contrepouvoir.

La première commission d'enquête parlementaire de la Ve République a ainsi été mise sur pied à l'initiative du Sénat en 1970, à propos d'un scandale financier autour de la reconstruction des abattoirs de la Villette à Paris. La grande liberté dont jouit le Sénat tient en partie au fait qu'il se positionne en dehors du « triangle » formé par la Présidence, la Primature, et l'Assemblée. La composition du Sénat est renouvelée par moitié tous les trois ans au suffrage universel indirect.